Votre facture d’énergie simplifiée à partir de mars 2019

Les factures émises par les fournisseurs d’énergie (qu’ils soient sociaux ou commerciaux) aux consommateurs, et en particulier les factures de décompte et les factures de clôture, contiennent un très grand nombre d’informations, suite aux multiples dispositions européennes, légales et décrétales et à leurs arrêtés d’exécution.

Ainsi, leur lisibilité est rendue compliquée pour le consommateur. Cette complexité se fait surtout sentir auprès des groupes défavorisés et des personnes qui se trouvent en situation de précarité énergétique, comme le rappelait encore la Fondation Roi Baudouin en mars 2017.

La complexité de la facture est également liée à la complexité de l’organisation du marché énergétique, due à l’intervention de plusieurs acteurs et à toute une série de rétributions, taxes, impôts et contributions, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau régional.

Le ministre fédéral de l’Economie et des Consommateurs et les ministres fédéral et régionaux de l’Energie ont mené une concertation à laquelle les régulateurs et des représentants des parties prenantes ont été associés, et ont convenu de prendre des mesures en vue d’une simplification de la facture d’énergie. Ils s’engagent, chacun dans leur domaine de compétences, de prendre les initiatives nécessaires pour adapter la réglementation afin de réaliser cette simplification.

Cette simplification se fera suivant les principes suivants

La facture se limitera à deux pages. Un modèle unique obligatoire ne sera pas imposé aux fournisseurs, qui gardent la liberté pour dresser la facture. Néanmoins les données obligatoires seront reprises par rubrique groupée, facilitant ainsi la comparabilité et la compréhension des factures des différents fournisseurs. Au recto figureront les données essentielles permettant au consommateur de constater facilement le montant dû à son fournisseur, la date avant laquelle il doit effectuer le paiement, ou le remboursement auquel il a droit ainsi que la date d’échéance de ce remboursement sur son compte.

Cette rubrique est complétée par la date limite pour le paiement ou le remboursement, le numéro de compte vers lequel le paiement ou le remboursement sera effectué et la communication structurée à reprendre lors du paiement. Il y est également précisé si le paiement se fait par virement ou par domiciliation.

Un espace client digital

Toutes les autres informations, figurant à l’heure actuelle sur les factures, seront mises à disposition du consommateur par les fournisseurs d’énergie via l’espace client digital personnel. Il y trouvera également l’information détaillée sur son contrat en cours, y compris la fiche tarifaire et les conditions contractuelle générales et spécifiques qui ont été convenues lors de la conclusion du contrat, le cas échéant, complétées par les éventuelles modifications acceptées par le consommateur lorsque le contrat court. Dans tous les cas, le consommateur y retrouvera à tout moment un aperçu de l’état de paiement de toutes ses factures.

L’espace client digital organise les renseignements dans des rubriques logiques et claires pour qu’ils puissent être consultés facilement par le consommateur. L’accès à l’espace client digital est aisé pour le consommateur et pour des tiers à qui il pourrait faire appel lorsqu’il a des questions relatives à sa facture ou à son contrat, tels que les services sociaux des CPAS et des organisations qui apportent leur soutien au consommateur dans le domaine de l’énergie.

Facture digitale

Il est conseillé aux consommateurs d’utiliser le plus possible la facture digitale et l’espace client digital. Néanmoins, ils conservent toutefois le droit d‘opter sans frais pour des factures et documents sur papier. En effet, certains consommateurs ne sont pas en mesure d’utiliser des moyens digitaux de communication. Il faut dès lors veiller à ce qu’ils conservent leur droit d’accès à toutes les informations qui sont mises à disposition de façon digitale.

Les ministres s’efforcent de procéder aux adaptations réglementaires pour le 1er mars 2019 au plus tard. En tous cas, ils se concertent pour que toutes les modifications entrent en vigueur à la même date, afin d’éviter qu’aussi bien les consommateurs que les fournisseurs ne soient confrontés à des changements successifs de la facture d’énergie. Ils s’accordent avec les fournisseurs d’énergie pour ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en place des nouvelles règles.

La simplification envisagée de la facture d’énergie et l’incitation à une utilisation de la facture digitale et de l’espace client digital offrent des avantages indiscutables aux fournisseurs d’énergie. Dès lors, les ministres demandent communément et explicitement aux fournisseurs d’énergie d’assurer que :