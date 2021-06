Votre enfant écrit de plus en plus mal ? Voici des conseils pour y remédier

Toutes les lettres de l’alphabet ne se valent pas. Certaines sont beaucoup plus compliquées à maîtriser. Madame Nathalie le remarque très clairement dans sa classe de première primaire, à l’école Sainte-Waudru de Frameries. "Certains enfants écrivent le a, le o, le e à l’envers. Le maniement du crayon leur pose aussi des problèmes". Même son de cloche chez sa collègue de P4, Madame Patricia. "Régulièrement, je fais venir des enfants près de mon bureau. Je leur demande ce qu’ils ont voulu écrire, car je ne sais pas déchiffrer ! Et je serais incapable de tenir mon crayon comme certains… Comment font-ils ?"

Pour ces deux enseignantes, les difficultés d’écriture s’expliquent par différents facteurs. "La vitesse. Ils font tout de plus en plus vite", estime Madame Patricia. "On se dépêche, hop hop hop. On ne soigne plus son écriture. Ce n’est plus important". Pour Madame Nathalie, le confinement a aussi laissé des traces. "Des mois d’arrêt, cela a causé des lacunes". Et les tablettes ? "Ah mais oui ! Ça aussi, bien sûr !", répondent-elles en chœur. Quand elles ne parviennent pas à résoudre certains soucis, en classe, elles conseillent aux parents d’aller voir une graphothérapeute.

Des problèmes plus précoces

Sylvie Jassin exerce ce métier. Elle est installée à Jurbise. "Avant, j’aidais surtout des enfants à partir de la troisième primaire, car à ce stade le niveau d’écriture s’accélère", nous explique-t-elle. "Ces derniers mois, j’ai toutefois été contactée pour des enfants de 2e primaire. Je me suis rendu compte que le confinement avait stoppé leur apprentissage de l’écriture. Ils s’étaient retrouvés à la maison, avec moins d’activités, et des parents qui faisaient de leur mieux, évidemment, mais n’étaient pas des professeurs". Résultat : des petits "symptômes" qui se manifestent plus souvent qu’avant. "D’abord, au niveau de la posture. Certains enfants écrivent affalés sur leur bureau". Cela révèle un manque de tonus, de musculature.