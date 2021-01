Votre employeur peut-il vous imposer une tenue vestimentaire ?

Votre employeur peut prévoir un code vestimentaire

Dans le monde du travail, une tenue vestimentaire obligatoire peut vous être imposée pour des raisons de sécurité ou d’hygiène par exemple. C’est généralement le cas dans certains secteurs comme ceux de l’hôtellerie, de la construction ou de la sécurité. Des règles précises sont prévues dans le Code du bien-être au travail et tant l’employeur que l’employé doivent s’y conformer.

Si vous travaillez dans un secteur où le port d’un vêtement de travail n’est pas imposé, l’employeur a la possibilité de prévoir un code vestimentaire propre à l’entreprise. Pour Catherine Mairy, experte juridique chez Paterna Professional, "toutes ces règles doivent être indiquées dans le contrat de travail. Elles doivent être claires. Il faut que les règles qu’impose l’employeur dans son règlement de travail se justifient en raison de la fonction exercée par le travailleur."

Plus la profession est visible, plus l’employeur pourrait être tenté d’imposer des règles strictes dans son code vestimentaire. "Un employeur qui occupe des vendeurs et vendeuses pourrait très bien, via le règlement de travail, prévoir des règles concernant le port des vêtements lorsque ses vendeurs ou vendeuses se rendent en clientèle. Par exemple, il pourrait prévoir que le vendeur ne se présente pas devant le client en short, mais plutôt en costume cravate, et que la vendeuse ne se présente pas devant le client avec un décolleté prononcé ou une jupe fendue sur la jambe", explique Catherine Mairy.

Un employeur ne peut néanmoins pas imposer tout et n’importe quoi. Bien que pour les secteurs où il n’y a pas d’uniforme obligatoire, il n’existe pas de législation spécifique définissant les limites qu’un employé peut imposer à son travailleur, il faut que l’imposition se fasse sans discrimination, de manière objective et proportionnée, et que cela soit justifié.