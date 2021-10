Vos questions sur la hausse des prix du gaz et de l’électricité : nous y répondons en direct entre 12 heures et 13h30

La hausse des prix du gaz et de l’électricité se poursuivra tout l’hiver. La baisse ne devrait s’amorcer qu’au printemps selon le régulateur belge, la CREG. Cette augmentation historique a un énorme impact sur les factures des ménages mais ce dernier varie en fonction du type de contrat liant le consommateur et le distributeur d’énergie.

Deux types de contrats coexistent sur le marché : fixe et variable. En Belgique, 68% des ménages ont un contrat fixe pour l’électricité et 64% pour le gaz naturel. Les mêmes proportions prévalent pour les contrats professionnels. Ces contrats fixes seront davantage à l'abri de la hausse des prix, contrairement aux contrats variables.

Selon la CREG, l’impact sur les contrats variables s’élèverait à 116 euros sur la facture annuelle d’électricité (pour une consommation de 3500 kWh/an) et à 598 euros sur la facture annuelle de gaz (23.260 kWh/an). Si les prix du gaz et de l’électricité continuent à augmenter, la répercussion sur la facture des ménages pourrait, en cascade, être plus importante que l’estimation du régulateur belge.

L’expert énergie de Test-Achats, Stéphane Dochy, nous rejoindra à la rédaction de la RTBF pour répondre à vos questions sur la hausse vertigineuse des prix du gaz et de l’électricité. Nous répondrons à vos questions dans le direct commenté ci-dessous entre midi et 13h30.

Nous vous invitons à poser vos questions dès à présent.