Vos courses livrées en 10 minutes : toujours plus vite, le "quick commerce" nouvel eldorado de la livraison express

Gorillas dispose de trois entrepôts actifs à Bruxelles, et de deux entrepôts à Anvers. Ding Dong en a ouvert un premier à Ixelles, tandis que Frichti et eSupply sont également actifs en Belgique. Le concept a le vent en poupe. Il attire en tout cas les investisseurs : à titre d’exemple, Gorillas vient de lever près d’un milliard d’euros .

"Avant le Covid, on avait seulement eu une demande d’étude de marché en matière de livraison rapide, explique Pierre-Alexandre Billiet, patron de Gondola, plate-forme pour la consommation et le commerce. Maintenant, on en a plus d’une dizaine. Avant, c’était une microtendance anglo-saxonne et asiatique, mais le Covid a amené une autre manière de consommer."

Et pour aller plus rapidement, outre les entrepôts répartis dans la ville, il y a aussi des systèmes informatiques qui indiquent aux "pickers" (ceux qui préparent la commande) où aller chercher les produits dans les rayons, un rangement optimal (les tomates à côté de la mozza, par exemple), et un assortiment relativement restreint.

Il y a un écran sur lequel on voit toutes les commandes avec le temps qu’on a mis pour chaque étape, à la seconde près. Si on a été rapide, on a une fusée, et si on a été lent, on a un escargot, et tout le monde le voit !

Selon un ancien livreur, qui a travaillé deux mois pour Gorillas cet été, l’entreprise a aussi mis en œuvre d’autres moyens pour accélérer le rythme. "Il y a une pression pour aller très vite, raconte Romain. Si on fait plus de 10 minutes parfois, parce que ce n’est pas possible de faire autrement, ce n’est pas très grave, il n’y a pas de sanctions. Mais il y a, dans l’entrepôt, un écran sur lequel on voit toutes les commandes avec le temps qu’on a mis pour chaque étape, à la seconde près. Si on a été rapide, on a une fusée, et si on a été lent, on a un escargot, et tout le monde le voit !"

Sadik Cevik, directeur général de Gorillas pour le Benelux, assure, lui, qu’il n’y a pas de procédés spécifiques pour pousser à la rapidité : "Les gens qui commencent à travailler chez nous savent qu’il faut garder un certain rythme, mais c’est un rythme normal, et il n’y a pas de contrôle sur chaque trajet, pour chaque employé, juste des statistiques par entrepôts". Le patron assure par ailleurs que la sécurité des livreurs est primordiale : "Safety first ! Les 10 minutes ne sont pas un must !".

L’ancien livreur affirme pourtant que le temps se gagne aussi sur la route : "On brûle beaucoup de feux rouges. On se sent presque obligé de le faire. Ils nous disent de respecter [le Code de la route] mais, parfois, un feu rouge ça dure déjà deux minutes". Un témoignage qui n’est pas sans rappeler ceux de livreurs Uber ou Deliveroo dont Gorillas veut pourtant se distancier .

Toujours plus vite, plus direct, plus instantané, plus immédiat. Cette nouvelle offre (qui a explosé avec pandémie) correspond-elle vraiment à un besoin ? "Il y a certainement une demande, répond Thilo Von Trott, cofondateur de la start-up belge Ding Dong. On fait gagner du temps à nos clients. Cela leur permet de le passer autrement : en famille, entre amis, à travailler, ou à faire du sport. On est comme le garde-manger externalisé du ménage. Vous pouvez lancer la cuisson de vos pâtes, commander votre sauce en même temps et elle sera là à temps."

Toujours plus vite, plus direct, plus instantané, plus immédiat. Pour le sociologue, il y a un phénomène général d’accélération du temps qui est déjà en marche depuis plusieurs années. On connaît les cadences imposées dans les entrepôts d’Amazon, qui, avec son offre Amazon Prime, propose une livraison en 1 jour ouvré. Cette fois, on passe de 24 heures à 10 minutes (Amazon s’y est d’ailleurs mis aussi.)

Pour moi, il s’agit de la reproduction du système de livraison en juste-à-temps dans la sphère domestique, dans ce qui relève de la vie privée.

"Pour moi, il s’agit de la reproduction du système de livraison en juste-à-temps dans la sphère domestique, dans ce qui relève de la vie privée. Désormais, quand une entreprise a besoin d’une pièce, elle la commande à un sous-traitant qui va la livrer à la minute. Tout comme Zara ou H&M n’ont plus de stock et renouvellent constamment leur collection selon la demande, on peut à tout moment commander à la maison sans avoir besoin de s’organiser avant."