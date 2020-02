Vols annulés, lignes perturbées, matches remis, parcs fermés: toutes les conséquences de la tempête Ciara en Belgique

Avant même son arrivée prévue ce dimanche, Ciara occasionne déjà d'importantes conséquences en Belgique.

Plusieurs compagnies aériennes ont décidé d'annuler certains de leurs vols en raison de la tempête qui va engendrer de forts vents dimanche en Belgique, a indiqué à Belga samedi en fin de soirée la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard.

La plupart des parcs et forêts seront fermés dimanche et lundi à Bruxelles et en Wallonie en prévision des vents violents.

Les parcs éoliens en mer seront probablement mis à l'arrêt par mesure de précaution, d'après le gestionnaire du réseau de transport d'électricité Elia. La production d'électricité pourrait baisser de 1.400 MW, soit l'équivalent de la production de près d'1,5 centrale nucléaire.

La plupart des matches de football, de la D1 aux divisions amateurs, ont été remis, sauf en province de Hainaut.

A Liège, le marché de la Batte était quasiment désert ce dimanche matin...