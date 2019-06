Vol ou perte de documents à l'étranger... que faire ?

S’il n’y en a pas, vous devrez vous présenter auprès d’une représentation d’un autre pays de l’Union européenne. N’oubliez pas de vous munir de photos d’identité. Si vous disposez d’une copie des documents égarés ou volés, de leur numéro ou d’autres documents officiels comme votre permis de conduire, la procédure sera facilitée. Vous pouvez aussi bloquer votre carte via DOCSTOP. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur le site officiel Belgium.be en cliquant ici .

Si on vous vole ou si vous perdez votre carte de crédit, trois démarches importantes s’imposent. Tout d’abord, bloquez votre carte en appelant Card Stop : 00 32 (0) 70 344 344. Ensuite, s’il s’agit d’un vol, portez plainte dans les 24 heures auprès de la police locale ou du consulat. Enfin, informez votre banque dès que possible. Une fois toutes ces démarches accomplies, il convient de poursuivre ses vacances. Si la carte disparue était votre seule source de financement et que vous voyagez seul, c’est un gros problème.

Sachez quand même que Visa et MasterCard International offrent un service de remplacement de carte urgent quand vous êtes à l’étranger. Comptez un délai de livraison entre 24 et 48 heures. La demande ne peut être introduite que du pays où doit être livrée la carte. Lorsque vous appellerez Card Stop, vous devrez dire si votre carte a été perdue ou volée, décliner votre identité, le type de carte à bloquer et le numéro de compte associé. Surtout, n’oubliez pas de noter le numéro de dossier associé à votre plainte. Cela vous permettra de récupérer les sommes frauduleuses acquises.