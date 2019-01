Vol du disque dur: rien ne permet de dire que les attentats du 22 mars étaient visés

Iliass K. est l’homme suspecté d’avoir volé le disque dur contenant des autopsies des victimes du 22 mars 2016, dans le cabinet d'un médecin légiste au parquet de Bruxelles : "Rien ne permet de dire à l'heure actuelle qu'il s'agit d'un vol ciblé", nous déclare Denis Goeman, le porte-parole du Parquet. "Ce disque dur contient une foule d'informations."

Iliass K. avait été condamné en mai 2016 à cinq ans de prison, dont la moitié avec sursis pour avoir participé aux activités d’un groupe terroriste.

Il nie formellement être l’auteur du vol au parquet de Bruxelles

Le 29 décembre 2012, il était parti en Syrie, sans prévenir ses proches. Il avait alors 27 ans. Blessé par balle, il est revenu de Syrie en juin 2013, affirmant être parti pour des raisons humanitaires. Il sera finalement poursuivi, et jugé dans la filière dite "Khalid Zerkani", du nom de l’un des plus importants recruteurs de djihadistes en Belgique.

Dans ce même procès, Najim Laachraoui, l’un des kamikazes de Zaventem, le 22 mars 2016, avait lui aussi été jugé par défaut et condamné à 5 ans de prison.

Il s’apprêtait à fonder une famille

Selon nos informations, Iliass K. était sorti de prison en juin 2018. Il aurait, depuis, repris sa vie en main, trouvé un travail comme chauffagiste, et il s’apprêtait à fonder une famille. Selon son avocate, Iliass K. nie formellement être l’auteur du vol au parquet de Bruxelles. Il n’aurait d’ailleurs jamais volé par le passé, et n’était pas dans une situation précaire financièrement. Il passait bien devant la commission de probation, le jeudi 03 janvier, le jour du vol, pour le suivi de sa condamnation. La chambre du conseil doit décider aujourd’hui de son maintien, ou non, en détention.

Selon Belga, l'individu a affirmé qu'il avait décapité un homme en Syrie, mais il n'a pas été poursuivi en justice pour cette prévention.