Vol de la caisse communale de Molenbeek: Mohamed Abdeslam en aveux, l'employé qui transportait l'argent inculpé

Pierre-Raphaël C., un des employés communaux de Molenbeek-Saint-Jean qui avait été attaqué le 23 janvier dernier alors qu'il s'apprêtait à déposer à la banque la recette communale, a été inculpé mercredi de vol avec violence ou menace, indique jeudi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudpresse.

Le 23 janvier dernier, trois fonctionnaires molenbeekois avaient été attaqués alors qu'ils s'apprêtaient à déposer une importante somme à la banque. Le parquet n'avait pas confirmé le montant, mais il serait question de quelque 70.000 euros, selon des sources bien informées. Un individu armé d'un couteau avait exigé l'argent et pris la fuite.

Quatre hommes ont ensuite été interpellés dans le cadre de ce dossier, dont deux ont été placés sous mandat d'arrêt. L'un d'eux est Mohamed Abdeslam, frère du principal suspect des attentats du 13 novembre à Paris. Il avait travaillé pour la commune durant une dizaine d'années et était au courant des transferts d'argent.

Mohamed Abdeslam et Youssef B., l'autre suspect placé sous mandat, niaient les faits qui leur sont reprochés tout en s'en accusant mutuellement. Tous deux ont été placés sous bracelet électronique le 24 mai dernier. Mohamed Abdeslam est à présent passé aux aveux et a reconnu avoir joué un rôle d'intermédiaire, indique son avocat. Il aurait reçu un information sur le transport de fonds de Pierre-Raphaël C., un employé communal, et l'aurait transmise à Youssef B. Ce dernier aurait alors attaqué les deux employés qui transportaient l'argent, Pierre-Raphaël C. et une ancienne petite amie de Mohamed Abdeslam.

Dans la DH ce vendredi, l'avocat de Mohamed Abdeslam explique que ce dernier n'est pas l'instigateur. "Mon client a su via cet ancien collègue que le transfert se ferait un mardi. Il n’aurait pas pu en prendre connaissance autrement. Il savait que les employés seraient complices et qu’il n’y aurait donc aucun blessé, que tout se ferait très vite, avec l’accord des prétendues victimes", précise l'avocat à la DH. Il explique également que Mohamed Abdeslam "considérait le vol de cet argent comme une manière d’obtenir des indemnités de départ à la hauteur du préjudice subi par son licenciement" survenu après les attentats de Paris.

Pierre-Raphaël C. a été inculpé mercredi de vol avec violence ou menace mais a été remis en liberté sous conditions. L'ex petite amie de Mohamed Abdeslam n'a pas encore été inculpée. Youssef B. n'a pour sa part pas encore effectué d'aveux.