Vol de Dublin dévié vers Liège: les voyageurs bloqués partiront ce samedi de l'aéroport de Charleroi

Ce vendredi soir, des voyageurs sont restés bloqués plus de deux heures dans le terminal de l’aéroport de Charleroi. "C’est inadmissible, nous n’avons eu aucune information", nous signale Richard Vandenberg, un passager en colère.

Les passagers devaient embarquer à bord d’un vol de la compagnie Ryanair pour Dublin vers 22 heures. Il était prévu que l’avion venant de Dublin arrive à Charleroi à 22h05, où il était supposé embarquer ces passagers.

Cependant, ce vol aurait été dévié vers l’aéroport de Liège pour des raisons encore inconnues.

D’après nos informations, les passagers n’ont eu d'information que vers minuit. un passager concerné précise ce samedi matin que Ryanair prévoit un vol vers Dublin ce samedi à 14 h 40.

Les quelque 190 passagers ont passé la nuit à l'hôtel, à Charleroi.

"Ryanair nous a convoyé et offert la nuit...", raconte à la RTBF l'un des passagers concernés. "Mais notre nuit a l'hôtel à Dublin et nos visites guidées déjà payées (tombent à l'eau). Mais on garde nos preuves comme (Ryanair) nous a aimablement conseillé. L'ambiance est très bonne entre les déçus."