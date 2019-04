Vol de câbles entre Namur et Gembloux: les navetteurs encore impactés cet après-midi

Le vol de câbles entre Namur et Gembloux va très probablement encore avoir des conséquences jusqu'à ce mardi après-midi voire jusqu'en soirée. Beaucoup de trains supprimés restent à prévoir et des liaisons en bus s'organisent entre les deux gares. Les travaux de réparation, suite à un vol de câbles, sont plus long que prévu.

Infrabel s'active pour remettre en service au moins une des deux voies le plus rapidement possible: "A ce stade, il faut être réaliste... on espère remettre en route une voie pour ce soir mais serait trop s'avancer de dire qu'il y aura effectivement une voie qui circule à ce moment là", déplore Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel.

Vols de câbles et structures détruites

Deux fois 500 mètres de câbles sectionnés entre Gembloux et Namur depuis cette nuit. Dès ce matin, les conséquences ont été importantes. La situation est finalement bien plus compliquée que constatée dans un premier temps: "Les voleurs ont divisés les câbles en tronçons de 100 mètres mais ne sont repartis qu'avec une partie de leur butin, explique Arnaud Reymann. Peut-être par frustration, ils ont détruit aussi les structures en béton qui tiennent les câbles. Ils ont jeté des morceaux sur les voies, sur les talus... et donc en plus du travail permettant de rétablir l'électricité sur les voies; il y a un travail énorme, bien plus que prévu notamment pour tout nettoyer et sécuriser".

La circulation des trains dans les deux sens sur la ligne 161 reste donc interrompue depuis ce matin. En attendant, de nombreux trains risquent encore d'être supprimés et les navettes de bus entre les deux gares impactées rentent organisées jusqu'à nouvel ordre.

Pour suivre l'évolution de la situation, rendez-vous sur la page des perturbations du réseau de la SNCB.