Voitures de société: le gouvernement fédéral s'est mis d'accord sur le "budget mobilité"

Cela bouge pour la mobilité des travailleurs : alors que jeudi la Chambre a adopté le projet "cash for car", c'est-à-dire le système qui permet de renoncer à une voiture de société en échange de sa valeur, le gouvernement s'est mis d'accord ce vendredi sur le budget mobilité. C'est le système alternatif aux voitures de société, plus large que celui du "cash for car". Avec le budget mobilité, trois formules "voiture contre argent" vont coexister. Le travailleur qui possède une voiture de société pourra décider de l'échanger contre une panoplie de possibilités : une voiture plus petite, un vélo ou alors les deux. Ou encore un abonnement de transports en commun.

Le solde, si solde il y a, sera versé en argent. L'accord intervenu règle aussi l'imposition de cette somme. Elle sera moins taxée que le salaire.

Ce montant de ce budget mobilité variera selon les travailleurs. Le gouvernement verra ce que la voiture coûte à la société.

FEB : "Le budget mobilité doit donner l’impulsion à un plan de mobilité global"

La FEB se réjouit que le gouvernement ait décidé d'introduire un budget mobilité à côté du "cash for car", se conformant à l'avis rendu par les partenaires sociaux. Ce "budget mobilité doit donner l’impulsion à un plan de mobilité global" selon l'association patronale. "Le coût économique – 2% du PIB ou environ 8 milliards d'euros – de nos embouteillages quotidiens est en effet immense ", affirme Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.

"Enfin une avancée. L'idée politique initiale de cash-for-cars et la proposition des partenaires sociaux peuvent coexister: il appartient à présent aux entreprises de choisir le système qu'elles veulent introduire. C'est un premier pas 'concret' vers la solution du problème belge de congestion. Après la problématique des coûts salariaux, la mobilité est la priorité numéro 1 des employeurs de notre pays", ajoute Pieter Timmermans.

La FEB informera les employeurs des modalités concrètes du budget mobilité lors de session d'information. "Ce sera nécessaire étant donné que les détails et les conditions précises ne sont pas encore connus actuellement", conclut la FEB dans son communiqué.