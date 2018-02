Voiture et grand froid: 13 conseils pour éviter les mauvaises surprises

Une vague de froid va déferler sur la Belgique dans les prochains jours. Touring donne quelques conseils aux automobilistes pour éviter les mauvaises surprises avant de prendre la route le matin.

1. Du carton sur le pare-brise

En cas de givre ou de neige, il ne faut pas asperger les vitres de sa voiture avec de l’eau chaude. Le choc thermique pourrait briser le verre. Il faut éviter aussi le couvrir le pare-brise avec des journaux : le papier devient humide, colle sur la vitre et est difficile à enlever. Il faut préférer plutôt un morceau de carton solide entre l’essuie-glace et le pare-brise.

2. Du savon à l’intérieur des vitres

Pour ralentir la formation de buée à l’intérieur du véhicule, on peut préventivement appliquer un peu de shampooing ou de produit ménager à l’aide d’un chiffon.

3. Des chaussettes sur le tableau de bord

Placer de vieilles chaussettes remplies d'absorbeur d'humidité sur son tableau de bord permet de désembuer plus vite le pare-brise.

4. De la poudre de graphite dans les serrures

La poudre de graphite évite que les serrures ne gèlent. On peut la pulvériser préventivement à l’intérieur du mécanisme et introduire la clé plusieurs fois. On peut également placer un morceau de ruban adhésif sur les orifices des serrures.

Si la serrure est déjà gelée, Touring recommande d'appliquer un sac d’eau chaude contre celle-ci.

5. Du talc pour les portières

Imprégner de talc le caoutchouc des montants de vos portières permet d'éviter que les joints gèlent.

6. Une vitesse plutôt que le frein à main

En garant sa voiture par grand froid, il est prudent de ne pas serrer le frein à main. Il vaut mieux enclencher une vitesse et, si la rue est en pente, placer une ou deux cales contre les roues.

7. Un sac pour les rétroviseurs

Couvrir les rétroviseurs d'un sac plastique attaché avec des élastiques. Il suffira de le détacher le matin sans devoir dégivrer ni déneiger.

8. Ne pas chauffer le moteur

Il ne faut pas laisser chauffer le moteur pendant que l'on gratte le pare-brise. C’est mauvais pour le moteur, il se réchauffe à peine et il dégage des gaz toxiques.

9. Allumez les phares

Avant de démarrer la voiture, allumer les phares permet de préchauffer la batterie.

10. Débrayer en démarrant

Démarrez avec la pédale de débrayage, cela sollicite moins la batterie car le moteur éprouve moins de résistance.

11. Éteindre tout au démarrage

Il est recommandé d'éteindre les lumières et les équipements qui consomment de l’énergie avant de démarrer: ventilation, chauffage à l’arrière, radio, sièges chauffants… Cela déchargera moins la batterie.

12. Antigel et eau

Utiliser un mélange 50/50 de produit antigel et d'eau : le moteur sera ainsi protégé jusqu’à -30°C.

13. Opter pour des pneus hiver

Ceux-ci offrent plus d’adhérence et diminuent la distance de freinage de 6 % à partir de -5°C et de 20 % à -10°C.