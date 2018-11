Voici pourquoi les gilets jaunes ne peuvent pas être mis sur écoute

Les écoutes réservées aux "cas exceptionnels"

La mise sur écoute fait partie de ce qu'on appelles les "méthodes particulières de recherche". Ces techniques d'enquête ont en commun d'être particulièrement attentatoires à la vie privée des personnes visées. C'est pourquoi leur usage est très réglementé.

La surveillance des communications privées est ainsi encadrée par l'article 90ter du Code d'Instruction Criminelle : "Le juge d'instruction peut, dans un but secret, intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer, à l'aide de moyens techniques, des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique. [...] Cette mesure ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels."

Le simple fait de se rassembler ou d'organiser une manifestation ne peut justifier une mise sous surveillance

Cette notion de "cas exceptionnels" recouvre une quarantaine d'infractions graves, dont le terrorisme, le grand banditisme, l'atteinte aux personnes (meurtre, coups et blessures volontaires...), le vol organisé, le trafic d'être humains, le trafic de drogue ou encore l'association de malfaiteurs. "Le simple fait de se rassembler ou d'organiser une manifestation ne peut justifier une mise sous surveillance", nous confirme une source au sein de la police judiciaire fédérale.

"Il pourrait arriver qu'une personne arrêtée en marge d'un rassemblement des gilets jaunes soit placée sur écoute, précise encore notre interlocuteur. Mais il faudrait que cette personne soit suspecte dans un dossier judiciaire grave, comme une tentative d'assassinat ou la criminalité organisée. Cela n'aurait rien à voir avec sa participation au mouvement des gilets jaunes."