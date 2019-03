Voici les villes du monde où vivre coûte le plus cher

Singapour, Paris et Hong Kong sont les villes où le coût de la vie est le plus élevé, en raison de la flambée des prix des services publics et des transports, comme l'indique la dernière étude semestrielle de l'Economist Intelligence Unit (EIU) publiée mardi.

C'est la première fois depuis plus de 30 ans que trois villes se partagent la première place, signe que les villes les plus onéreuses se développent de la même manière, a déclaré l'auteure du rapport, Roxana Slavcheva.

Singapour, ville-Etat d'Asie du Sud-Est reste la cité le plus chère du monde pour la sixième année consécutive mais partage cette année son classement avec la capitale française et la ville chinoise.

L'Europe et l'Asie en tête

Pour l'enquête EIU, les chercheurs ont comparé les prix de quelque 150 produits et services, comme les voitures, la nourriture et les loyers, dans 133 villes.

Le top dix est largement partagé entre l’Asie et l’Europe, Singapour étant la seule ville dans le top 10 à avoir maintenu son classement de l'année dernière.

Dans le reste de l’Asie, Osaka au Japon et Séoul en Corée du Sud rejoignent Singapour et Hong Kong dans le top dix. La ville japonaise a gagné six places depuis l’année dernière et partage maintenant la cinquième place avec Genève en Suisse alors que des villes émergentes comme Istanbul et Moscou ont chuté, sous l'effet d'une forte inflation et de la dépréciation de la monnaie.

En Europe, les villes suisses de Genève et Zurich ainsi que Copenhague au Danemark, rejoignent Paris en tant que villes les plus chères du monde à visiter ou dans lesquelles vivre parmi les 133 villes qui font l'objet de l'enquête.

Parmi les dix villes les moins chères du monde figurent Caracas, en raison des troubles politiques au Venezuela, Damas en Syrie, Karachi au Pakistan, Buenos Aires en Argentine et New Delhi en Inde.

Aucune indication concernant Bruxelles ne figure dans l'aperçu du rapport mais une étude annuelle du cabinet américain Mercer plaçait la capitale belge à la 67e place du classement mondial de l'année dernière. Au niveau européen, Bruxelles occupait ainsi la 16e place, entre Madrid et Francfort

Le classement

1) Singapour

1) Paris

1) Hong Kong

4) Zurich

5) Genève

5) Osaka

7) Séoul

7) Copenhague

10) New York

10) Tel Aviv

10) Los Angeles