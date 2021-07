Voici les prénoms les plus donnés ces 25 dernières années : testez la popularité du vôtre avec nos graphiques interactifs

Comme chaque année, Statbel dévoile le classement des prénoms les plus donnés l’an dernier en Belgique. L’an dernier, et après 16 ans de règne, Emma cédait sa place à Olivia. Et cette année encore, Olivia caracole en tête de liste des prénoms donnés aux petites filles.

Nous avons compilé dans les deux graphiques ci-dessus l’ensemble des prénoms attribués aux nouveau-nés en Belgique entre 1995 et 2020 (dernières données disponibles).

Grâce à ces outils interactifs, vous pouvez faire des recherches et des comparaisons.

Le prénom que vous recherchez ne figure pas dans la liste ? Soit il n’existe pas avec l’orthographe que vous souhaitez, soit il n’a pas été donné plus de cinq fois au cours de ces 20 dernières années. "Nous ne publions des chiffres qu’à partir de 5 occurrences", prévient en effet Statbel.

Retrouvez ci-dessous le top 10 des prénoms masculins et féminins donnés en 2020 et leur évolution depuis 1995.