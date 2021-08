Voici les congés scolaires 2021-2022 : attention, la veille de Noël ne tombe pas pendant les vacances d’hiver

La rentrée scolaire approche à grands pas. Si vous ne l’avez pas encore fait, il est donc temps de noter dans vos agendas les dates des congés scolaires 2021-2022. Avec, à la clé, quelques week-ends prolongés possibles. Et une petite surprise : cette année la veille de Noël, le 24 décembre, ne tombe pas pendant les vacances d’hiver.

Cette année scolaire sera la dernière avant le changement des rythmes scolaires. En 2022, la rentrée scolaire se fera le lundi 29 août. Et l’année scolaire s’achèvera non plus le 30 juin, mais le vendredi 7 juillet 2023. Les vacances d’été, de la maternelle jusqu’en fin de secondaires, seront ainsi raccourcies, tandis que les congés de Toussaint et Carnaval seront doublés.

En attendant ces changements, voici les congés pour cette année 2021-2022 :