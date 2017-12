Voici les 49 infractions qui coûteront 5 points à l'examen théorique

La future réforme du permis de conduire B prévue en 2018 prévoit notamment le changement de cotation des infractions graves : deux fautes graves, et c'est l'échec car la faute grave entraîne la perte de 5 points (et non un point comme pour les autres questions), or il faut obtenir un minimum de 41 sur 50. Voici donc les 49 infractions qui coûteront 5 points à l’examen théorique

Infractions du 3ème degré

1. Ne pas obéir aux injonctions d’un agent qualifié

2. Ne pas déplacer son véhicule à l’arrêt ou en stationnement à la demande d’un agent

3. Emprunter la bande de gauche sur une chaussée avec une berme centrale

4. Ne pas respecter le croisement par la droite

5. Ne pas laisser une distance latérale suffisante en cas de croisement

6. Mettre en danger les usagers en sens inverse en doublant par la gauche un tram

7. Mettre en danger les usagers de l’accotement en l’empruntant

8. Accélérer ou ne pas tenir sa droite alors que l’on se fait dépasser

9. Dépasser par la gauche sans la visibilité suffisante

10. Dépasser alors que l’on est soi-même dépassé

11. Ne pas céder le passage au conducteur en sens inverse alors qu’on tourne à gauche

12. Changer de direction sans céder le passage aux conducteurs et aux piétons circulant sur la même voie publique

13. Lors d’un changement de direction, ne pas céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle on s’engage

14. Gêner les piétons dans une zone résidentielle

15. Se mettre mutuellement en danger dans les chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers

16. Rouler plus vite que l’allure du pas dans une zone piétonne

17. Rouler plus vite que l’allure du pas dans une rue réservée au jeu

18. Ne pas allumer ses phares après la tombée de la nuit (aussi pour les remorques)

19. Après la tombée de la nuit, ne pas utiliser les feux d’encombrement pour les véhicules d’une largeur supérieure à 2,50 m

20. Ne pas utiliser un dispositif adapté pour transporter un enfant de moins de 1,35 m

21. Ne pas dégager à l’approche d’un véhicule prioritaire utilisant sa sirène

22. Ne pas ralentir fortement à l’approche d’un véhicule de transport scolaire

23. Mettre en danger les piétons sur le trottoir

24. Ne pas modérer sa vitesse en longeant un bus

25. Ne pas s’arrêter pour laisser passer les passagers lorsque l’on longe un transport en commun par le côté de l’embarquement

26. Ne pas laisser les piétons achever leur traversée à une allure normale

27. Ne pas céder le passage aux piétons qui s’engagent dans un passage protégé

28. Ne pas obéir aux surveillants convoyant des enfants

29. Couper un rang d’enfants

30. Dépasser à moins d’un mètre un cycliste ou cyclomotoriste

31. Couper un convoi militaire, un cortège ou une course cycliste

32. Ne pas s’arrêter à l’approche d’une course cycliste

33. Ne pas respecter les indications destinées à assurer la sécurité de manifestations et de courses

34. Ne pas transport un nombre d’enfants supérieur aux places (équipées de ceinture) disponibles

35. Brûler un feu rouge

36. Ne pas céder le passage si à un feu rouge on suit la direction indiquée par une flèche verte

37. Emprunter une bande de circulation alors qu’un signal lumineux au-dessus en interdit l’accès

38. Emprunter un sens interdit

39. Dépasser alors que c’est interdit

40. Franchir une ligne blanche continue

41. Franchir une ligne orange

42. Ne pas utiliser un dispositif légal de retenue pour enfant

Infractions du 4ème degré

1. Transgresser l’ordre de s’arrêter venant d’une personne habilitée

2. Inciter un conducteur à rouler trop vite

3. Dépasser à l’approche du sommet d’une côte ou dans un virage sans visibilité

4. Franchir un passage à niveau fermé

5. Faire demi-tour sur une autoroute

6. Se garer sur un passage à niveau

7. Faire une course de vitesse sur la voie publique