Voici le premier scooter sous-marin imprimé en 3D, un tournant pour l’utilisation de cette technologie

Si vous avez déjà rêvé de vous déplacer comme un poisson dans l’eau sans efforts, le scooter sous-marin pourrait bien vous plaire. Et si en plus vous pouvez utiliser l’engin pour avancer rapidement sur l’eau, le nouveau produit développé par une société allemande devrait attiser votre curiosité.

Le scooter sous-marin Amazea est fabriqué grâce à la technologie d’impression 3D par extrusion grand format. C’est un procédé technique novateur qui marque une nouvelle ère importante pour la production numérique de masse. Le scooter est fabriqué à partir de 75% de pièces imprimées en 3D.

L’appareil a été présenté lors du plus grand salon du monde de sports nautiques et de bateaux qui à lieu actuellement à Düsseldorf en Allemagne. La partie principale et les parties avant du scooter sont produites grâce à trois imprimantes 3D grand format et ce n’est pas anecdotique.

À l’exception du véhicule autonome Olli fabriqué à 80% par impression 3D, c’est la première fois qu’un produit final de cette taille est fabriqué en grande partie via l’impression 3D. Selon le site 3D Printing Media, la plus grande disponibilité et les coûts réduits des imprimantes 3D "grand format" et des matériaux imprimables 3D durables continueront de permettre la création et la fabrication d’une nouvelle génération de produits numériques.