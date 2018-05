Voici le nom des ouragans prévus pour la saison cyclonique 2018 dans l'Atlantique

Harvey, Maria, Irma, ces ouragans, qui ont touchés l'océan Atlantique, ont marqué l'actualité en 2017. La saison dernière fut effectivement la plus violente depuis 2005, et la plus coûteuse de l'histoire, avec des dégâts estimés à 306 milliards de dollars. Sans parler des pertes humaines.

La saison des ouragans approche en Amérique approche (elle s'étend de juin à décembre), et les prévisionnistes américains s'attendent à moins d'ouragans. Comme chaque année, ils publient la liste des noms donnés à ces phénomènes météorologiques.

Alberto, Beryl, Chris

Alberto sera le premier ouragan à toucher l'Atlantique. Viendra ensuite: Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie, William. Les noms sont toujours classés par ordre alphabétique, alternant entre homme et femme. En général, toute la liste n'est pas utilisée.

Donner un nom à un ouragan, une tempête ou un typhon, est avant tout une façon de faciliter la communication. Cela évite les confusions et facilite leur identification lors de messages d'alerte à destination du grand public, par exemple.

