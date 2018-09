Le vent soutenu de ce vendredi va progressivement faiblir et la nuit prochaine sera calme. Les nuages plus nombreux le long de la frontière française se partageront le ciel avec les étoiles.

Voici la météo automnale du week-end : de la fraîcheur, de la pluie et du vent - © PHILIPPE HUGUEN - AFP

Le ciel se couvrira partout l’après-midi et en fin de journée, les premières pluies arriveront sur l’Ouest avant de glisser vers l’Est en cours de nuit. Le vent soufflera moins fort que ce vendredi mais sera tout de même modéré avec des rafales comprises entre 40 et 50km/h.

Demain matin, malgré les hautes pressions qui se forme entre la France et l’Allemagne, notre Belgique se situera en marge Nord et une perturbation glissera dans ce courant d’Ouest assez humide. Pas de pluie avant 18 heures mais le ciel va s’assombrir au fil des heures devenant très nuageux.

Voici la météo automnale du week-end : de la fraîcheur, de la pluie et du vent - © PHILIPPE HUGUEN - AFP

Voici la météo automnale du week-end : de la fraîcheur, de la pluie et du vent - © PHILIPPE HUGUEN - AFP

Un dimanche pluvieux, venteux et orageux

Voici la météo automnale du week-end : de la fraîcheur, de la pluie et du vent - © PHILIPPE HUGUEN - AFP

L’équinoxe d’automne ne pouvait pas mieux tomber que ce dimanche 23 septembre. Le ciel sera gris toute la journée et la pluie ponctuée de coups de tonnerre nous accompagnera de façon modérée. Jusqu’à 25 mm de précipitations au Nord du territoire. Un sacré coup de vent rendra ce dimanche tumultueux. Les rafales atteindront les 60 à 70 km/heure à l’intérieur des terres, de 80 à 90 km/h au littoral. Ce vent ne diminuera qu’en seconde partie de nuit de dimanche à lundi.

Un lundi trop froid pour la saison

Après les quelques gouttes présentes en matinée le temps redeviendra sec. Il faudra patienter jusqu’en soirée pour voir de belles éclaircies. Nous perdrons 5 à 6°C par rapport à la veille. Nous serons même 5°C sous les normales de saison. Pas plus de 10°C en Ardenne ! Nous nous consolerons avec le vent qui restera faible toute la journée.

Retour du soleil mardi en Wallonie

Le temps sera sec et les éclaircies seront généreuses sur l’ensemble de la Wallonie. Le temps sera nuageux plus on s’approche du bord de mer. +2°C par rapport à la veille.