Voici la liste des centres de vaccination Covid-19 en Wallonie

Convocation papier

Les autorités wallonnes enverront dorénavant leurs convocations par courrier postal, en papier, et non plus simplement par mail. Un changement de stratégie qui fait suite aux problèmes de bugs informatiques, et à l’envoi par erreur de convocations à des personnes non-prioritaires.

Où se faire vacciner ? Dans un communiqué diffusé mardi 23 février, Christie Morreale (PS), la ministre de la Santé, rappelle que "la Wallonie avait déjà défini l’ensemble des lieux de vaccination fixes : 40 sites avaient été identifiés dont 9 centres majeurs de vaccination et 31 centres de proximité".

Des antennes de vaccination devaient encore être établies dans "les zones moins desservies".

Résultat : 13 antennes de vaccination s’ajoutent aux 40 sites de vaccination existants. "Avec ces nouvelles antennes, le maillage des centres de vaccination est désormais complet sur le territoire wallon et s’élèvera à 53 sites", poursuit le communiqué.

Voici la liste des communes qui vont héberger les 13 antennes :