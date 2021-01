Voici la liste des centres de vaccination covid-19 destinés au grand public en Wallonie

Les centres de vaccination à destination du grand public ont été définis par la Région wallonne : ces centres devraient ouvrir à la fin mars, sous réserve des livraisons de vaccin par les firmes pharmaceutiques. La réflexion est toujours en cours pour l'accès à la vaccination par les personnes à domicile et en situation de grande dépendance.

62.400 personnes ont déjà reçu leur première dose, parmi le personnel et les résidents des maisons de repos, et le personnel hospitalier. Ensuite ce sera au tour des résidents et personnel des institutions d’hébergement des personnes en situation de handicap, dans les prochains jours, puis courant février, le personnel d’aide et de soin de première ligne.

Vaccination grand public dans trois types de centre

Finalement, la campagne de vaccination à destination du grand public suivra, normalement fin mars, dans cet ordre :

les personnes de 65 ans et plus

les personnes de 45 à 65 ans avec des risques de santé

les personnes qui exercent des fonctions essentielles

le reste de la population

La Wallonie a ainsi défini différents centres où pourra se faire vacciner le grand public :

9 centres majeurs, situés dans les zones densément peuplées, avec 10 lignes de vaccination

30 centres de proximités, dispersés un peu partout, avec 2 lignes de vaccination

des centres itinérants dont les lieux d'arrêt seront fixés en concertation avec les Gouverneurs de Province.

A noter que les centres de Bierset et Ronquières ouvriront plus tôt pour vacciner le personnel d'aide et de soin de première ligne.