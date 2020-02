Voici comment le réchauffement climatique pourrait avoir un impact sur la côte belge

Dès les premières lignes du rapport, l’agence européenne donne le ton : "Le changement climatique se produit aujourd’hui et s’aggravera à l’avenir, même si les efforts mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre s’avèrent efficaces. Toutefois, les conséquences seront beaucoup moins graves si les efforts de réduction des émissions parviennent à maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C ( comme l’exige l’accord de Paris ). Tout scénario d’augmentation des émissions entraînerait un changement climatique beaucoup plus important".

Ces prévisions de l'agence européennes rejoignent d'ailleurs celles du site Climatecentral.org , une organisation indépendante de scientifiques et de journalistes qui effectuent des recherches sur le changement climatique. Selon ce site, les terres à risque d'inondations d'ici 2050 s'étendraient même jusque Termonde et Malines !

Et quand on regarde cette carte, on ne peut que constater l’impact de la montée des eaux sur les habitants, potentiellement important. On se rend aussi rapidement compte que la Belgique est menacée par une montée importante des eaux. Notre "vlaamse kust" pourrait bien être envahie par les eaux.

Si les émissions de carbone restent élevées, 340 millions de personnes pourraient être touchées par des inondations au moins une fois par an, à cause des changements climatiques, d'ici 2050. Ce sont les conclusions d'une étude réalisée par un chercheur en arithmétique, Scott Kulp, et un climatologue de l'université américaine de Princeton, Benjamin Strauss, et publiées par nos confrères du "Het Laatste Nieuws".

Toutefois, l’inondation côtière temporaire de ces zones, causée par des niveaux de mer extrêmement élevés, pourrait survenir beaucoup plus tôt en raison des effets combinés de l’élévation du niveau moyen de la mer, des vagues et des ondes de tempête.

Bien sûr, les régions côtières sont bien plus menacées par la montée du niveau des eaux maritimes, particulièrement des villes comme Naples, Venise ou Barcelone. Mais l’intérieur des terres ne sera pas épargné non plus par l’eau puisque la hausse des précipitations, jusqu’à 35% plus importantes en automne et en hiver, causera de plus en plus d’inondations, selon l’AEE.

Quant aux sécheresses, elles auront des conséquences principalement sur l’Europe australe où elles seront plus fréquentes et plus longues, causant notamment des problèmes de répartition des ressources en eau entre les agriculteurs, les industriels et la population. Cette région, tout comme le centre et l’ouest du continent, sera aussi gravement touchée par les feux de forêt, favorisés par une aridité grandissante.

Toutes les cartes présentées ont été réalisées sur base de chiffres déjà communiqués par d’autres organisations comme le GIEC mais la nouveauté réside dans la possibilité de visualiser sur des cartes, les impacts du réchauffement climatique à venir chez soi. Toutes ces cartes sont disponibles ici. (Attention cependant, en raison du succès de la page Web, le site peut rencontrer des difficultés à afficher les résultats à certains moments).