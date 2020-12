Voici ce qui change pour votre portefeuille dès ce 1er janvier

Plus

Hausse salariale pour 470.000 employés, allocations de chômage en hausse de 1,125% par an, reprise du précompte immobilier par l’administration fiscale wallonne, hausse des accises sur le tabac, nouveau dispositif de droit passerelle… Voici tout ce qui change au 1er janvier 2021 concernant votre argent.

Hausse salariale pour 470.000 employés

Quelque 470.000 employés de la commission paritaire 200 (le groupe d’employés le plus important en Belgique) bénéficieront d’une hausse salariale de 0,95% en janvier 2021, selon le prestataire de services RH Acerta. Cela signifie une hausse par rapport au 0,8% d’il y a un an. L’office belge de statistique Statbel a calculé l’inflation en décembre à 0,41%. Pour l’ensemble de l’année, le taux d’inflation est de 0,74% en Belgique. Le taux d’inflation est un élément essentiel pour le calcul des salaires. L’indexation des salaires dans notre pays diffère d’un secteur à l’autre. Pour certains secteurs, cela se produit presque tous les mois, pour d’autre part trimestre, six mois ou un an. Pour la majorité des salariés, cela se produit en janvier. Les salaires de plusieurs groupes de travailleurs sont indexés chaque année au premier janvier (CP200, secteur alimentaire, commerce, assurances, etc.). Il s’agit d’une adaptation au coût de la vie, et non d’une augmentation salariale à proprement parler.

Les allocations de chômage en hausse de 1,125% par an

Le gouvernement fédéral a décidé d’augmenter graduellement les allocations minimales de chômage pendant la législature. A partir du 1er janvier prochain, elles progresseront de 1,125% à chaque nouvelle année, hors indexation automatique et enveloppe bien-être. Selon le ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), l’augmentation atteindra environ 16% sur la législature, compte tenu des hypothèses d’indexation et de répartition de l’enveloppe bien-être. ►►► À lire aussi : Brexit : ce qui va changer le 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2021, le minimum pour un cohabitant avec charge de famille progressera de 15,1 euros, pour atteindre 1357,22 euros bruts mensuels. Pour un isolé, les allocations minimales de chômage progresseront de 12,37 euros, à 1111,9 euros bruts mensuels.

Reprise du précompte immobilier par l’administration fiscale wallonne

À partir du 1er janvier 2021, le précompte immobilier des habitants de Wallonie sera traité par l’administration fiscale wallonne (SPW Fiscalité). La gestion de cet impôt prélevé sur les propriétés foncières était jusqu’ici pour la Wallonie traitée au niveau fédéral par le SPF Finances. Ce basculement ne demande aucune intervention du propriétaire ou usufruitier d’un bien immobilier. A partir de 2021, c’est le SPW Fiscalité qui enverra les avertissements-extraits de rôle (invitation à payer son précompte immobilier). Et dès cette date, c’est aussi auprès du SPW Fiscalité qu’il faudra s’adresser pour toutes questions et demandes, y compris pour les réclamations et les demandes de réduction en cours.

Hausse des accises sur le tabac

Le prix du paquet de cigarettes va augmenter l’an prochain, ainsi que les années suivantes. Le prix d’un paquet de cigarettes (20 pièces) passera ainsi à 7,50 euros en 2021 (contre 6,80 actuellement). L’impact sur un paquet de 50 g de tabac à fumer sera une augmentation de 1,47 euro : un paquet de 9,70 euros en 2020 coûtera 11,17 euros en 2021. Cette évolution, dont le but est d’encourager la diminution de consommation, fait partie d’une série de mesures fiscales validées par le gouvernement fédéral. Une augmentation supplémentaire des accises sur les produits du tabac est prévue pour les années 2022, 2023 et 2024. Par ailleurs, toujours à partir du 1er janvier 2021, les dernières exceptions à l’interdiction de publicité pour le tabac disparaîtront. Il sera désormais interdit d’indiquer la marque d’un produit à base de tabac, y compris les cigarettes électroniques, sur des affiches ou sur la vitrine de magasins vendant du tabac. Le SPF Santé publique prévoit de mener des contrôles dès janvier.

4 images © Tous droits réservés

Adaptation des tarifs pour les timbres-poste

Bpost adaptera ses tarifs pour les timbres à partir du 1er janvier. Un timbre-poste Non Prior (distribution dans les 3 jours ouvrables), coûtera 1,07 euro par 10 et 1,10 euro à l’unité. Le timbre Prior (avec distribution le jour ouvrable suivant) passera à 1,57 euro par 10 et 1,60 euro à l’unité, précise bpost. Par ailleurs, le tarif pour affranchir un envoi normalisé vers l’Europe sera de 1,85 euro à l’achat de minimum cinq timbres et 1,91 euro à l’unité. Hors Europe, le tarif international passera à 2,07 euros dès cinq timbres et à 2,13 euros à l’unité. ►►► À lire aussi : Ce qui change dès ce 1er janvier… votre mobilité "Conformément aux années précédentes, la hausse tarifaire moyenne pour 2021 de tous les produits de courrier national sera d’environ 6%", indique l’entreprise, qui précise que l’impact sur le budget mensuel des ménages restera limité, avec une hausse de 0,2 euro.

Les tarifs sociaux de l’énergie en hausse

Les tarifs sociaux pour l’énergie seront en hausse au 1er janvier 2021, de 10% pour l’électricité et de 15% pour le gaz naturel. Les tarifs sociaux sont les plus bas du marché. Ils sont octroyés à des personnes ou ménages aux moyens limités comme des personnes handicapées ou recevant le revenu d’intégration. Les tarifs sociaux suivent les prix du marché. Les hausses de prix des tarifs sociaux sont toutefois plafonnées. La CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz) fixe ces taux tous les trimestres, contre tous les six mois auparavant. Les fluctuations de prix sont dès lors suivies plus rapidement.

ING introduit un taux d’intérêt négatif sur les dépôts à partir d’1 million

Dès le 1er janvier, ING introduire un taux négatif sur les dépôts à partir d’1 million d’euros pour les particuliers et les entreprises en Belgique. La banque imputera un taux d’intérêt négatif de -0,50% sur le solde dépassant cette somme. Dans le segment des entreprises, un taux d’intérêt négatif sera imputé à moins d’1% de ces clients. Chez les clients particuliers, cette adaptation du taux n’aura aucune conséquence pour 99,9% d’entre eux. Le taux d’intérêt minimum légal de 0,11% sur le compte d’épargne réglementé des particuliers est maintenu.

4 images © Tous droits réservés

Proximus revoit certains tarifs à la hausse

Comme l’an dernier, Proximus adaptera certains de ses tarifs à la hausse lors du passage à l’an neuf. Les packs Tuttimus, Familus et Minimus seront notamment plus chers. Dans le détail, les packs Familus/Tuttimus (sans contenu TV et sans abonnement mobile) passeront de 70,50 à 72 euros, soit plus 1,50 euro/mois ou 18 euros/an. Par ailleurs, l’augmentation sera limitée à 1 euro/mois pour les packs Minimus (61 euros/mois à partir du 1er janvier 2021), Internet + TV (61 euros) et Telephony + TV (44,99 euros). Idem pour les connexions Internet Comfort (44,99 euros) et Maxi (50,99 euros). Aucune augmentation n’est prévue pour les abonnements mobiles. Ce qui n’est pas le cas pour la ligne fixe. Son tarif standard passera de 23,63 euros à 24,13 euros, en hausse de 50 cent/mois ou 6 euros/an. Le prix d’un appel national à partir de la ligne fixe s’élèvera, lui, à 23 cent au lieu de 18.

Le prix de l’amour des personnes handicapées disparaîtra en 2021

Le "prix de l’amour" dont les personnes handicapées doivent s’acquitter pour leur choix de vie sera supprimé dès l’an prochain. L’allocation d’intégration est octroyée à la personne handicapée pour faire face aux frais supplémentaires qui apparaissent et existent en raison de la diminution de son autonomie. Aujourd’hui, lorsqu’une personne en situation de handicap vit en couple, cela a un impact négatif sur son allocation d’intégration. La loi prévoit en effet que le montant soit réduit en fonction notamment des revenus du conjoint ou de la conjointe. Dès le 1er janvier, les choix de vie des personnes avec un handicap n’auront plus de conséquence sur le montant de leur allocation d’intégration.

Nouvelle formule pour le prêt "Coup de pouce" wallon

Nouveau dispositif de droit passerelle

Un nouveau dispositif de droit passerelle entrera en vigueur au 1er janvier, comme annoncé début décembre par le ministre des PME et des Indépendants David Clarinval (MR). Le dispositif d’aide aux indépendants ne devra plus être prolongé de mois en mois en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Deux dispositifs existaient jusqu’ici : le double droit passerelle de crise, qui a été prolongé pour décembre, et le droit passerelle de soutien à la reprise. Le nouveau dispositif se base sur deux piliers. Le premier, qui établit une mesure temporaire de crise pour indépendants contraints d’interrompre totalement leur activité, entrera en vigueur le 1er février. Le second permettra dès le 1er janvier d’offrir une aide aux indépendants n’ayant pas pu bénéficier précédemment ni du droit passerelle de crise 2020, ni du droit passerelle de soutien à la relance. Cela concerne notamment les professions libérales. L’indépendant devra notamment démontrer une diminution de 40% de son chiffre d’affaires au cours du mois civil précédant celui pour lequel la prestation financière est demandée par rapport au même mois civil de l’année de référence 2019.

Première phase du relèvement des pensions les plus basses

Les pensions les plus basses connaîtront un relèvement progressif dont la première phase débute ce 1er janvier 2021. Ce relèvement s’accomplira en quatre phases, à chaque premier janvier de 2021, 2022, 2023 et 2024. Près de 815.000 citoyens bénéficieront de l’augmentation du montant de leur retraite à partir du 1er janvier. La hausse de la pension minimum vers 1500 euros nets pour une carrière complète, telle que prévue dans l’accord de gouvernement, s’applique aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs fonctionnaires statutaires, soit plus de 706.000 bénéficiaires. Le relèvement de la Garantie de Revenus Aux Personnes Agées (GRAPA) concerne quant à elle 106.000 personnes.

4 images © Tous droits réservés