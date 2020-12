Voici ce qui change au 1er janvier en matière d’environnement

Ustensiles plastiques à usage unique interdits dans les établissements en Wallonie, vieux matelas acceptés gratuitement dans les recyparcs, interdiction d’exporter des déchets plastiques non purs depuis l’UE vers des pays non-OCDE, les langes ne peuvent plus être jetés dans les déchets organiques… Voici tout ce qui change au 1er janvier 2021 en matière d’environnement.

Renforcement des exigences PEB pour les nouvelles constructions en Wallonie

En Wallonie dès le 1er janvier prochain, les bâtiments à construire devront atteindre le standard Q-ZEN (bâtiment dont la consommation est quasi nulle ou bâtiment Quasi Zéro Energie). Les exigences sont donc renforcées pour les nouvelles constructions. En rénovation, les exigences ne changent en revanche pas. Un bâtiment quasi-zéro énergie est un bâtiment dont l’enveloppe est bien isolée et étanche à l’air, dont les systèmes sont performants, dont la ventilation est efficace et permet de récupérer de la chaleur et où la faible quantité d’énergie nécessaire pour se chauffer et produire de l’eau chaude est majoritairement produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Le but est de faire baisser ses émissions de CO2 tout en refrénant ses frais énergétiques.

Les vieux matelas acceptés gratuitement dans les recyparcs

4 images © Tous droits réservés

Les ustensiles plastiques à usage unique interdits dans les établissements en Wallonie

Dès le 1er janvier prochain, l’utilisation des ustensiles en plastique à usage unique sera interdite dans les établissements ouverts au public en Wallonie. Il s’agit de lutter contre les déchets, économiser les ressources et favoriser la propreté publique. Sont concernés les récipients pour boissons, pailles, couverts, bâtonnets mélangeurs, récipients alimentaires, assiettes et tiges pour ballons en plastique à usage unique. Les établissements ouverts au public concernés sont les établissements horeca (restaurants, snacks, hôtels, brasseries, cafés, friteries, sandwicheries, …), les cafétérias/cantines d’entreprises, cantines scolaires, cafétérias club sportif, les marchands ambulants (marchés, évènements, etc.), les biens et services fournis dans le cadre d’évènements, y compris les concerts et les animations culturelles et les dégustations culinaires offertes aux clients dans certains magasins.

Interdiction d’exporter des déchets plastiques non purs depuis l’UE vers des pays non-OCDE

4 images © Tous droits réservés

La Chine interdira totalement les importations de déchets dès 2021

Les langes ne peuvent plus être jetés dans les déchets organiques

A partir du 1er janvier en Wallonie, les langes devront être jetés avec les déchets résiduels et plus avec les déchets organiques, à cause des matières plastiques non biodégradables dans leur composition. Cela évitera la pollution du compost par les microplastiques et de devoir retirer ces langes des déchets organiques après collecte, ce qui avait également un impact économique. Les intercommunales Wallonnes ont publié des messages en ce sens sur leur site internet pour sensibiliser la population. Du côté d’Intradel, on précise que certaines communes franchiront le pas au 1er janvier 2021 tandis que d’autres, dont Liège, prévoient cette adaptation en janvier 2022. A Bruxelles, les langes n’étaient déjà pas autorisés dans les sacs orange de déchets organiques.

4 images © Tous droits réservés