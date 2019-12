Vivre avec 1 kilo de déchets par an, c'est possible !

Et aujourd’hui c’est une réussite ! “Actuellement, nous sommes à un kilo de déchets – non recyclables et non compostables – par an.”

Le couple originaire du sud-ouest de la France a emmené également dans l’aventure ses deux enfants, et ce dès leur plus jeune âge : “Ils ont grandi là-dedans : c’est leur mode fonctionnement et ils ne connaissent pas d’autres systèmes. On les protège aussi de la surconsommation très présente dans la publicité. “

Chaque Européen produit en moyenne 486 kg d’ordures ménagères par an ! C’est après avoir fait ce constat que Bénédicte Moret et son conjoint Jérémie Pichon se sont lancé le défi de vivre (presque) sans déchet.

Ainsi de la même manière, chaque être humain doit faire sa part pour préserver la planète et lutter contre le réchauffement climatique. Et cela passe par des petits gestes du quotidien comme le font déjà Bénédicte et sa famille. “On n’est pas obligé de tout faire. J’encourage simplement tout le monde à faire quelque chose, même le minimum.”

Bénédicte et Jéremie ne sont pas dans une logique qu’on pourrait qualifier de radicale. “Il ne faut pas être extrémistes : on parle, on plante des graines. Peut-être qu’un jour certains se diront : “ah oui j’ai connu une folle, mais en fait elle avait peut-être raison !”” Il s’agit donc bien pour eux de nous inviter à changer petit à petit nos habitudes de (sur)consommation pour en adopter de nouvelles plus respectueuses de l’environnement.

Le zéro déchet, réellement possible ?

Réduire (presque) totalement ses déchets ne se fait pas en un jour ! Loin de là : c’est un changement sur la durée qui passe par l’adoption de nouveaux mécanismes. “Quand on est dans une démarche zéro déchet, on a de moins en moins de déchets au fur et à mesure des années. On achète moins, on fait du tri, on choisit des objets recyclables et compostables.”

En tout cas, cette démarche implique de s’organiser un minimum. “C’est un système à mettre en place.” Bénédicte et Jérémie ont ainsi d’abord analysé le contenu de leur poubelle et se sont rendu compte qu’il y avait surtout des emballages alimentaires et des objets de consommation du quotidien (des cintres, des essuie-glaces…) : ils sont alors passés par l’étape recyclage, avant de tendre réellement vers le zéro déchet. “Nous privilégions désormais des matières nobles comme le bois, l’inox ou le verre.”

L’une des étapes marquantes pour le couple a été de déserter les grandes surfaces alimentaires pour privilégier par exemple les magasins où les produits sont proposés en vrac. “On est retourné chez le boulanger, le boucher, le fromager du coin. On va également au marché avec nos bocaux, nos récipients, nos sacs.”

Quant au timing et à l’investissement ? Selon Bénédicte Moret, ce nouveau mode de vie lui prend moins de temps qu’avant. “C’est certes une organisation, mais je ne passe plus des heures au supermarché bloquée dans les files des caisses… ! “Sauf peut-être en cuisine. “Transformer des produits frais prend du temps, mais j’ai repris plaisir à cuisiner. Puis c’est devenu une activité familiale : on redécouvre la convivialité en famille !”