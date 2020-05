La mission baptisée Demo-2 emmènera deux hommes désignés par la NASA pour être les premiers à tester cette fusée et cette capsule mises au point par le privé, et ils n’ont pas été choisis au hasard.

Depuis, les Etats-Unis dépendaient de la Russie, seule avec ses lanceurs Soyouz à être capable d’envoyer des hommes vers l’ISS. Un premier lancement a dû être arrêté mercredi dernier pour cause de mauvaise météo au-dessus de la Floride et reporté à ce samedi.

Il est marié à une astronaute, tout comme son copilote Bob Behnken. Les deux hommes sont d’ailleurs, des amis dans la vie, de vieux copains de longue date. "Ils se connaissent bien, ils savent interpréter les voix et les regards de l’autre et surtout comment ils peuvent réagir ensemble. C’est une très bonne chose !" nous explique Pierre-Emmanuel Paulis.

Un vol à risque ?

Un vol risqué ? Pour Pierre Emmanuel Paulis, non. "La fusée a fait ses preuves, elle a déjà volé avec succès. Et ce type de capsule 'Crew dragon' a aussi été mise à l’épreuve pour éprouver son habitabilité. Cela a notamment permis de découvrir qu’elle provoquait d’intenses vibrations, de six passagers, on est passé à quatre maximum et on a retiré deux sièges à l’arrière."

"L’avantage de la "Crew Dragon", c’est qu’en cas de problème lors du lancement, elle pourra être éjectée de la fusée et retomber dans l’océan atlantique sans encombre grâce à des parachutes, ce qui était impossible pour les navettes."

On croise les doigts pour que cela n’arrive pas, le rendez-vous est prévu à 21h22, de notre heure, ce samedi, 23 minutes plus tard, la capsule passera au-dessus de la France et devrait être visible assez bas sur l’horizon chez nous, en direction du Sud.