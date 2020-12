Viva For Life : tout ce qu'il faut savoir sur la grande opération de solidarité de la RTBF

Depuis 2013, l’opération Viva For Life est marquée d’une grande croix dans le calendrier. Cette année, elle débutera le jeudi 17 décembre avec un prime de lancement à 20h15 et se terminera le 23 décembre avec un prime de clôture, lui aussi programmé à 20h15. Nos 3 animateurs, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver se relayeront dans un studio de verre installé sous la Tour Reyers. Pendant 6 jours et 6 nuits, ils assureront 144 heures d’antennes à suivre en direct sur Vivacité et sur Auvio. Les meilleurs moments se retrouveront en télévision à travers 8 émissions sur La Une, sur le web et sur les réseaux sociaux de Viva For Life.

Comment faire un don ?

Il existe plusieurs moyens pour faire un don. Tout d’abord en ligne, sur le site www.vivaforlife.be en cliquant sur l’onglet "Je fais un don". Ensuite, via le call center de l’opération au 0800/30 007 ou par sms au 4001 en tapant votre numéro de compte suivi du montant de votre choix. Les donateurs passant par le site web ou via le call center peuvent choisir un morceau de musique qui sera diffusé sur les antennes de Vivacité. Pour tout don à partir de 40 euros, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 60%. Exemple, si vous faite un don de 100 euros vous ne paierez en réalité que 40 euros. Vous pouvez aussi soutenir l’opération en achetant des Goodies sur le webshop accessible via le site internet de Viva For Life. En 7 ans, l’opération a récolté 25 millions d’euros de don. Cela a permis de financer plus de 600 projets au sein de 230 associations différentes qui luttent contre la pauvreté. 40% des enfants à Bruxelles et 25 % en Wallonie vivent sous le seuil de pauvreté, soit pas moins de 80 000 enfants de 0 à 6 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les défis, l’ADN de Viva For Life

En temps normal, les partenaires investissent un chalet sur le site de Viva For Life avec leurs collaborateurs et réalisent ainsi des défis. Cette année, covid-19 oblige, les chalets seront virtuels. Chaque chalet représente un défi que les animateurs devront relever chaque jour de la semaine, du 18 au 22 décembre. Malgré la crise sanitaire, le public pourra aider nos 3 animateurs en étant présent sur le "FanWall" connecté sous forme d’un écran mosaïque. Sara, Ophélie et Adrien pourront également suivre tout ce qui se passe autour de l’opération via un écran de liaison directement relié au call center, aux invités à distance etc…

Des artistes engagés

Même si les 3 animateurs sont confinés dans le studio, ils ne seront pas seuls pour autant. De nombreux artistes viendront soutenir l’opération en offrant des moments musicaux sur la terrasse spécialement aménagée à côté du cube. Viva For Life accueillera des grands noms de la scène belge et française comme Patrick Bruel, Grand Corps Malade, Julien Doré, Pascal Obispo, Gautier Capuçon ou encore Adamo qui accompagnera Sara, Ophélie et Adrien à la sortie du cube.

Le Viva For Life Tour

Notre animatrice, Fanny Jandrain arpentera les routes à la rencontre des citoyens et des organisateurs de défis en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle devra réaliser un défi chaque jour en plus de récolter vos témoignages. Elle passera peut-être près de chez vous, alors ouvrez l’œil !

En 2020, l’opération s’adapte

Cette année, les animateurs seront les seuls occupants du cube durant les 6 jours et les 6 nuits de l’opération. Avant leur entrée et après avoir été testés au Covid-19, les animateurs se sont isolés dans leur bulle familiale pendant 7 jours. Dans le studio de verre, les caméras sont automatisées, cela signifie qu’aucun technicien ne devra rentrer à l'intérieur du cube. Compte tenu de ce dispositif, les animateurs ne porteront pas de masque pendant les 144 heures d'antennes. Du côté des invités et des artistes, ceux-ci seront informés des règles en vigueur sur le site avant leur arrivée. Ils entreront en contact avec Sara, Ophélie et Adrien seulement depuis la terrasse du cube. Pendant leurs prestations, les artistes pourront retirer le masque.