Viva for Life: près de 900 participants ont gravi les marches de la Tour Belfius

696 marches, 34 étages et près de 900 concurrents pour les gravir, parfois plusieurs fois, le "Stairs for life" a eu lieu ce jeudi à la Tour Belfius, place Rogier à Bruxelles dans le cadre de l'opération de la RTBF "Viva for life".

Cette opération organisée par Belfius et la RTBF, a pour but de récolter de l'argent pour l'opération "Viva for life" étant donné que le droit d'inscription (10€/participation) est reversé à la cause.

Parmi les participants, des anonymes, des coureurs du dimanche, des pompiers, des sportifs dont des basketteurs de Mons-Hainaut ou des hockeyeurs et hockeyeuses de l'équipe nationale belge et les trois animateurs de "Viva for life" (Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver).

"Il y a presque 900 personnes, confirme Filip De Wever, l'organisateur de la journée, donc on a commencé à 9h et cela finit à 17h donc cela demande une vraie organisation. L'année passée, j'avais passé une journée dans un refuge pour enfants en difficulté et quand on voit cela, la motivation pour organiser ou participer à cet événement vient toute seule."

Et de la motivation, il en faut puisque certains ont pris le challenge très à cœur. Plusieurs tentent notamment de battre le record, 2'58" (pour 636 marches) chez les hommes et 4'42" chez les femmes.

D'autres tentent de battre un autre record, celui du nombre d'ascension qui est actuellement de 23 montées de la tour.