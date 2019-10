Viva For Life c'est déjà dans deux mois, l'opération se prépare !

Viva For Life, ce sont 144 heures de direct en radio, des émissions quotidiennes sur La Une, et un suivi non stop sur les réseaux sociaux. Mais l'opération demande aussi un travail de préparation important en amont. "Ça représente une quarantaine de personnes qui préparent l'opération plusieurs mois à l'avance, je dirais même qu'avant l'été on prépare déjà l'émission de fin d'année", explique Eric Gilson, directeur des programmes de la Une et Vivacité. "Et pendant la semaine, sur le site de Tournai il y aura entre 120 et 140 personnes qui travailleront non stop pendant toute la semaine"

Cette année, le cube sera installé à Tournai, sur la Grand-Place. Pendant une semaine, ce sera l'effervescence à la cité aux cinq clochers. Des retombées économiques sont également attendues. "Ça va aussi apporter un dynamisme certain auprès de notre marché de noël, avec un attrait pour les touristes mais aussi pour tous les commerçants présents sur la ville de Tournai", se réjouit Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai.

Une tournée itinérante menée par Fanny Jandrain aura également lieu dans cinq villes. Nivelles, Ciney, Visé, Bertrix et Courcelles. L'année passée l'opération avait rassemblé 4,9 millions d'euros... record à battre !