Viva for Life 2020 : "Devenir maman, en rue, c'est encore plus compliqué"

Ce jeudi débute la huitième opération de Viva for Life pour aider à la lutte contre la précarité des enfants en Belgique. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Les associations qui leur viennent en aide seront soutenues financièrement par l’opération. L’une d’elles s’appelle "Comme chez nous", à Charleroi. Son projet "Les fleurs du bien" propose un espace d’accueil par les femmes et pour les femmes.

Retrouver une place active et autonome dans la société

La directrice de l’ASBL Sophie Crapez, invité de la Première ce jeudi, rappelle que "'Comme chez nous' propose un 'accueilpagnement' des personnes sans abri depuis 25 ans cette année". Cela veut dire ? "Ça veut dire que nous accueillons les personnes au seuil de la rue pour les accompagner vers des insertions multiples qui leur donnent accès à leurs droits fondamentaux, comme se nourrir, se soigner, s’insérer, évidemment se loger, mais surtout retrouver une place active et autonome dans la société."

Au cours des années, pour les 1 100 personnes différentes accueillies, "une personne sur cinq en rue est une femme. Mais la majorité des dispositifs sont créés pour être pour des hommes ou avec des hommes. Ça fait donc plus de dix ans que nous avons créé ce service des 'Fleurs du bien' par les femmes et pour les femmes. L’idée était qu’elles puissent se créer un petit cocon à elles, un espace de vie hors de la rue, avec une approche à la fois collective et individuelle qui les aide à sortir de là."

On veut les accompagner pour tenter de rompre ce cycle de la précarité

Les femmes, estime l’ASBL, ne doivent pas être laissées seules en rue. "Devenir mère, devenir maman, ça s’apprend. Ce n’est déjà pas évident, mais en rue, c’est encore plus compliqué et ça demande de leur proposer des bases solides pour faire face à toutes les difficultés qu’elles ont de vivre en pauvreté, et en plus avec des enfants. On veut donc les accompagner pour tenter de rompre ce cycle de la précarité."

Avec le projet "Les Fleurs du bien", l’ASBL propose aux femmes de construire leurs propres ateliers. "Elles se regroupent et elles demandent ce qu’elles souhaitent vraiment pour aller mieux. Par exemple, c’est comme vous et moi, une mise en beauté, pouvoir se relaxer, discuter autour d’un atelier cuisine, des sorties culturelles ou récréatives. C’est vraiment une approche qui veut pouvoir leur permettre de se sentir bien entre elles, avec leurs enfants, et ça nécessite par exemple aussi des approches un peu plus spécifiques pendant la crise Covid, autour de la crise sanitaire, les gestes barrières et des choses comme ça."

150 femmes en errance, plus de 50 enfants

La responsable de l’ASBL est fière d’avoir pu faire face à plus de 150 demandes de femmes en errance "qui se sont elles-mêmes présentées, avec plus de 50 enfants qui étaient dans cette situation de devoir faire face à cette situation d’errance."

Lors du deuxième confinement, une jeune femme a contacté l’association carolo. "Elle nous a dit : 'J’ai bénéficié des 'Fleurs du bien' et de vos services il y a quelques années et aujourd’hui je vais bien". Un retour qui fait "du bien à entendre".

Sans Viva, ça n’aurait pas pu voir le jour

La suite message ? Une offre de soutien. "'J’ai trois enfants, je suis mariée et je suis esthéticienne. Et là, tout a dû s’arrêter à nouveau pour moi. Comment est-ce que je peux rendre la monnaie de ma pièce ? Comment est-ce que je peux essayer d’aider les femmes qui sont encore en rue'. Ça, ça nous rend fiers du parcours et aussi du fait qu’elle reste solidaire vis-à-vis des autres. Je pense aussi à une autre maman qui a deux enfants et qui a mis près de quatre ans à récupérer leur garde et à prouver combien elle pouvait elle aussi être une maman comme les autres, et qui, aujourd’hui, revoit ses enfants et les a à nouveau près d’elle."

Lorsque l’ASBL a sollicité l’aide de Viva for Life, c’est parce qu’elle ne trouvait pas de financement alors que le projet était déjà dans les cartons. "Viva for Life a permis de renforcer et de vraiment lancer ce projet, qui aujourd’hui s’est étendu et s’appelle 'Parentèles' parce que les femmes ont demandé de renforcer cette dimension de parentalité. Et donc, simplement, sans Viva, ça n’aurait pas pu voir le jour, ça n’aurait pas pu se déployer. Et aujourd’hui, on continue à compter sur l’opération pour accompagner toutes ces femmes. Par exemple, on sait que derrière les plus de 1100 personnes qu’on a reçues l’année passée se cachent 850 enfants. Le défi est donc immense."

On a dû augmenter les dépannages alimentaires

La situation sanitaire a aggravé la détresse déjà présente dans certaines familles monoparentales, d’après plusieurs enquêtes de terrain. "On est au premier rang pour le constater. D’abord parce qu’on a dû augmenter les dépannages alimentaires, l’aide matérielle, et parce que les difficultés se sont exprimées vis-à-vis des enfants placés, le contact physique qui ne peut plus avoir lieu, et vous imaginez qu’avec des enfants en bas âge, c’est encore plus compliqué."

Malheureusement, "des personnes ont craqué. Une mère a dû être internée en psychiatrie, d’autres ont dû fréquenter plus assidûment les lieux de soins alors que c’était très compliqué. Et on a vu des familles se présenter à nous, qui n’étaient pas de notre profil habituel, mais qui avaient simplement faim. Donc, oui, ce ne sont que les balbutiements des conséquences de cette crise qui perdure et on s’inquiète vraiment pour l’avenir."