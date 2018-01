Mais les responsables des transports danois se gardent bien de conclure que seule la hausse de vitesse réduit les accidents: de nombreuses autres mesures ont accompagné le changement de limitation. Ils ont en effet aussi multiplié l'aménagement de bandes sonores et anti-somnolence, et disposé des glissières de sécurité sur les côtés des routes.

Et au final, la vitesse effective n'a que peu augmenté sur ces routes: 87,2 km/h depuis la nouvelle limite, contre 87 km/h en moyenne auparavant. En revanche, le trafic est plus fluide, selon les usagers.

Au Danemark, on expérimente aussi le relèvement de la vitesse maximale. La vitesse a été relevée de 80 à 90km/h sur une quinzaine de tronçons du pays depuis cinq ans au Danemark, et sur certaines rocades de 90 à 100 km/h depuis l'été dernier. Bilan: le nombre d'accidents y a diminué, comme sur l'ensemble du réseau.

Une hausse qui s'accompagnerait de baisses, en fonction du trafic: "En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, le système de gestion dynamique de la vitesse sur autoroute existe déjà, en fonction du trafic, pour diminuer la dangerosité d'une part, et pour fluidifier le trafic, a expliqué le ministre Bellot à Matélé. Nous avons fait faire une étude par l'IBSR (devenue Vias) qui a conclu que la diminution de ces vitesses en Belgique pourrait entraîner deux éléments positifs: la diminution du nombre de tués de 5 à 6% et d'augmenter la fluidité notamment à proximité des grandes villes".

Ne faudrait-il pas uniformiser?

Vitesse maximale: hausser comme la Belgique ou baisser comme la France? L'exemple danois - © www.unecartedumonde.fr

En attendant se pose la question de l'harmonisation de ces limitations. Réalisée par le site unecartedumonde.fr en 2014, la carte ci-dessous illustre bien la disparité des limites de vitesse sur autoroute, entre le "no limit" des Allemands, le 100km/H des Norvégiens et des Monténégrins, et le 130 des Français, Italiens, etc.