Visitez les plus belles maison suédoises avec le Swedish Design Museum

Peut-être est-ce à cause des longs hivers, qui les poussent à rester à la maison, les Suédois sont très soucieux de leur intérieur. Le design suédois, qui cultive la sobriété et la simplicité, inspire aujourd’hui des créateurs dans le monde entier.

Le musée suédois du design, un musée virtuel, vous propose de découvrir ce mode de vie en visitant les plus beaux appartements et les plus belles maisons en vente en Suède.

Ce musée, présent sur internet, se déplace au gré des plus belles maisons ou appartements mis en vente.

►►► Le site du musée: Swedish Design Museum

Les Suédois, le week-end, adorent faire des visites immobilières, parfois parce qu’ils veulent acheter, souvent pour s’inspirer, ou voir comment vivent leurs voisins.

Le musée du design a donc eu l’idée d’exploiter cet engouement en sélectionnant les biens immobiliers les plus intéressants – pour leur design, leur ameublement, leur architecture - et en les promouvant auprès du public. I

Il est donc possible de les voir sur internet, mais aussi, si vous êtes de passage en Suède, en vrai. Les visites sont annoncées à l’avance et enrichies de commentaires, élaborés par les responsables du musée. Elles sont organisées dans toute la Suède, jusqu’au 31 mai, et à la fin, vous pouvez même acheter.