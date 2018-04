Visite interconfessionnelle à Auschwitz: "J'ai survécu en pleurant", confie un rescapé

Alberto Israël a "survécu en pleurant" à sa détention dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Il est arrivé dans le lieu de l'horreur le 16 août 1944, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il a livré jeudi après-midi un témoignage poignant, dans le cadre de la visite du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, et d'une centaine de représentants de cultes et courants philosophiques, du camp de concentration et centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne.

Son voyage, dans un wagon à bestiaux, aura duré plusieurs jours et nuits depuis l'Italie. "On sortait les cadavres par la porte. On nous lançait du pain et on nous donnait des seaux d'eau", a-t-il raconté, ému de revenir dans cet enfer.

Une fois arrivé dans le centre du camp de Birkenau, la sélection s'opérait. "Ceux qui avaient entre 0 et 16 ans étaient tués, ceux entre 16 et 38 ans devaient travailler. Au-delà de 38 ans, on était gazés", explique-t-il.

Les sonderkommandos, des juifs forcés de participer au processus d'extermination nazi, demandaient aux femmes qui portaient un bébé de donner leur enfant à une personne âgée, raconte Alberto Israël. "Ils leur disaient qu'elles en prendraient mieux soin. Nous ne comprenions pas. En réalité, ils savaient que le bébé était condamné et la personne âgée aussi. La femme, sans son bébé, pourrait, elle, survivre."

Au total, un million de détenus environ ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau par les nazis, pratiquement que des juifs.