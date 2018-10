Visite du centre de Clairs-Vallons pour les mamans qui ont besoin d'aide

"J’avais l’impression de ne pas être une bonne maman, j’en ai même délaissé ce rôle car je n’en pouvais plus". Il y a dix mois, juste après la naissance de son fils Milahn, Prescilia franchit la porte de l’unité maman-bébé du centre de Clairs-Vallons à Mont Saint-Guibert. Créé fin 1999, ce lieu accueille des mamans qui souffrent de troubles psychiques, comme la dépression post-partum, avec leur enfant de moins de trois ans. Leur séjour peut durer plusieurs mois.

"J’avais vraiment besoin d’une aide extérieure"

"C’est la sage-femme qui venait à la maison qui nous a expliqué que des femmes pouvaient souffrir de dépression après la naissance. C’est bizarre, car on pense qu’avoir un bébé, c’est magnifique. Tout le monde le dit. Et c'est parfois difficile de demander de l'aide, on est vite jugé" confie Bogdan, le papa de Milahn.

Jessica a passé 5 mois avec sa fille dans ce centre. Maman célibataire, elle avait notamment du mal à gérer les problèmes d’alimentation de sa petite: "La fatigue commençait à se faire sentir. Le stress et l’angoisse montaient. J’étais anxieuse et la petite ressentait cette accumulation. La pédiatre m’a recommandé cette unité. Au début, je ne voulais pas en entendre parler et puis j’ai senti que j’avais vraiment besoin d’une aide extérieure".