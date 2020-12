Visite de Saint-Nicolas dans une maison de repos à Mol : des proches de résidents portent plainte

Une plainte sera déposée auprès de l’Agence flamande pour les soins et la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) contre la maison de repos Hemelrijck, à Mol, confrontée à un foyer d’infection au coronavirus survenu quelques jours après une visite de Saint-Nicolas.

La plainte émane des proches de l’une des résidentes, décédée de la Covid-19, rapporte lundi la chaîne VTM et le journal Het Laatste Nieuws. Il y a deux semaines, un foyer d’infection a été enregistré au sein de la résidence. Quelques jours plus tôt, un Saint-Nicolas avait rendu visite aux résidents, sans savoir qu’il était infecté. Plus de vingt résidents sont décédés depuis lors.

Il ne peut cependant pas être établi avec certitude que le responsable de ce foyer soit le Saint-Nicolas ayant rendu visite à l’établissement le 4 décembre.