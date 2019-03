Violentes rafales de vent: le numéro 1722 est activé pour les urgences non vitales

Le numéro d'appel des secours pour des situations non-urgentes 1722 est réactivé en raison de l'alerte aux vents forts lancée par l'Institut royal météorologique (IRM) pour ce lundi matin, apprend-on sur le fil Twitter de plusieurs corps de pompiers.

L'IRM prévoit des rafales de vent pouvant atteindre 80 à 90 km/h, voire localement 100 km/h sous les averses les plus fortes. L'alerte jaune est maintenue jusqu'à 13h en provinces de Liège et de Namur et jusqu'à 14h en province de Luxembourg.

La raison d'être du 1722 est de désengorger le 112 quand il n'y a pas d'alerte vitale mais que l'intervention des pompiers est néanmoins nécessaire.