Violences sexuelles en RDC : une commission indépendante conclut à des "défaillances structurelles" à l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est en cause après les violences sexuelles présumées perpétrées par certains de ses employés en République démocratique du Congo (RDC). Des "défaillances structurelles" et des fautes professionnelles sont ciblées par les enquêteurs, selon un rapport publié mardi à Genève par la commission d’enquête indépendante lancée par l’OMS.

L’année dernière, The New Humanitarian et la Fondation Thomson Reuters avaient révélé des accusations de violences sexuelles et de harcèlements lancées par plus de 50 femmes contre des travailleurs actifs sur la réponse à Ebola en RDC. Au moins 30 d’entre elles avaient ciblé des personnes "déclarant être" de l’OMS, mais d’autres agences onusiennes ou des ONG comme Médecins sans Frontières (MSF) étaient aussi en cause. Les accusations concernaient du personnel local et international.