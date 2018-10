Violences policières sur migrants: 30% des victimes sont des mineurs

Des mineurs victimes de violence policière. C’est le constat posé par Médecins du Monde. Dans une enquête, l’ONG révèle que 27 % des migrants ayant subi des violences policières sont mineurs d’âge.

Nous vous le révélions il y a un mois. Selon un rapport de Médecins du Monde, un migrant sur quatre est victime de violences policières. Parmi eux, 27 % sont mineurs.

" On a quatorze mineurs qui ont subi des violences. Sept ont reçu des coups physiques. Sept ont reçu des privations de nourriture et d’eau pendant les nombreuses heures où ils ont été interrogés dans les commissariats. On a aussi des humiliations lors des fouilles à nu ", affirme Pierre Verberen directeur de Médecins du Monde.