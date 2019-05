Violences faites aux femmes: au moins 11 féminicides répertoriés depuis début 2019

Ces deux dernières semaines, au moins trois femmes semblent avoir été tuées parce qu’elles étaient des femmes. Depuis le début de 2019, elles sont au moins 11 à être mortes sous les coups d’un conjoint, d’un ex, d’un voisin ou d’un total inconnu.

►►► À lire aussi : Pourquoi parler de « féminicide » plutôt que de « drame conjugal »?

Nous avons rassemblé ces faits sous la forme d’une carte grâce aux informations collectées par plusieurs associations rassemblées au sein de « Stop Féminicide ».

« Ce sont les pouvoirs publics qui sont censés donner des chiffres, mais ils ne le font pas »

Depuis 2017, Stop Féminicide répertorie ces meurtres de femmes grâce à la collecte de données via la presse : « On dit toujours que ce sont des chiffres qui représentent un minimum. En réalité, il y en a sans doute plus, car la presse n’a pas connaissance de tous les meurtres. Ce sont les pouvoirs publics qui sont censés donner des chiffres, mais eux ne le font pas, donc on est condamné à chercher via la presse qui elle-même dépend du Parquet qui ne communique pas toujours », explique Céline Caudron de Vie féminine qui coordonne Stop Féminicide.

Il n’existe donc pas de comptage officiel. Certains cas sont plus médiatisés que d’autres. Ainsi celui de Julie Van Espen, une Anversoise de 23 ans qui avait été portée disparue samedi et a été retrouvée morte ce lundi dans le canal Albert : « C’est l’image que tout le monde se fait de ce genre d’agression, mais c’est minoritaire. La majorité des cas sont des violences au sein du couple ou de la famille, commises par des proches donc. »

Pour les associations, il est important de médiatiser tous les cas pour mettre les bons mots sur ce que les femmes subissent : « Ce n’est pas parce qu’un viol est commis par un conjoint que ce n’est pas un viol », alerte Céline Caudron.

« Il faut un accompagnement des auteurs de violence »

Ce mardi, on apprenait que le suspect, en liberté, était déjà condamné à 4 ans de prison pour viol : « C’est un très bon exemple de comment les pouvoirs publics traitent les violences faites aux femmes. Ils s’en foutent. Déjà, normalement, le code pénal prévoit des peines de minimum 5 ans pour les cas de viol. C’est n’importe quoi. »

Par ailleurs, Céline Caudron ne plaide pas pour l’enfermement des personnes reconnues coupables de viol : « De toute façon, on ne peut pas mettre tous les violeurs en prison. Il n’y a pas assez de place et puis ça ne sert à rien. Ce n’est pas comme ça qu’ils vont changer. Il faut un accompagnement des auteurs de violence et des violeurs, avec des travailleurs sociaux qui pourraient les aider et les encadrer. Mais la Justice n’a absolument pas les moyens de faire cela. Le meurtrier de Julie Van Espen (présumé innocent) n’aurait jamais dû rester en liberté sans suivi. Il a au moins deux viols, et on le libère comme ça ! Il y a là un problème politique dans le fonctionnement de la police et de la Justice. »