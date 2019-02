Violence d'un aide-soignant sur une nonagénaire française: et en Belgique ?

Brutaliser une vieille personne n’est cependant pas un fait rare, en France comme en Belgique. Selon Respect Seniors , l’agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés a recensé 3475 appels en 2017 concernant des soupçons de maltraitance envers des aînés âgées de 60 ans et plus.

Plus d’un tiers des appels sont composés par les familles qui craignent que leur proche ne soit brutalisé. Dans un cas sur quatre, il s’agit de la personne elle-même victime de violence qui prend contact avec Respect Seniors. Les professionnels sont les troisièmes à alerter le plus l’agence wallonne. Les appels téléphoniques concernent plus de la moitié des aînés vivant à leur domicile, contre plus du tiers résidant dans une institution.

Toujours selon les chiffres de Respect Seniors pour la Wallonie, l’auteur désigné dans plus de la moitié des conversations téléphoniques est la famille. Les appels dénonçant l’institution dans laquelle le proche vit concernent moins d’un appel sur cinq.