Vinz et Emmanuel André dans les écoles : Sensibiliser les jeunes sans les culpabiliser

Ils sont accueillis dans cette école bruxelloise par des applaudissements. Et par un " prenez du gel "… Ce matin, Vinz, animateur de Tarmac sur la RTBF, et Emmanuel André, le médecin bien connu depuis le début de la crise sanitaire, ont rencontré des jeunes de quatrième secondaire. Ils ont une quinzaine d’années et sont touchés de plein fouet par les mesures prises. Pas facile à vivre. Pas facile à comprendre non plus. Pour Vinz, " parfois, il y a un discours qui peut être compliqué, très scientifique, très précis et on essaie de vulgariser le plus possible. "

Pour ces adolescents, abreuvés d’informations qui vont dans tous les sens, cette session de questions-réponses qui a duré deux heures leur a permis d’avoir une vue plus claire de la situation. Car des questions, ils s’en posent : d’où vient le virus, est-on sûr qu’il vient d’un animal, à quoi sert le masque, pourquoi a-t-on un vaccin aussi rapidement…

Pour cette jeune fille, " finalement, le masque, c’est important. Et pour Noël, ne pas voir sa famille, c’est important aussi." Une autre souligne : " J’ai appris que plus on fera d’efforts, plus on en tirera des conséquences positives."