Vincent Seron, criminologue : "On est de plus en plus confronté à ce type d’opposition entre citoyens et police"

Le jour d’après. Après la Boum 2. Après les 132 arrestations, la quinzaine de blessés. La police fait le bilan. Les citoyens aussi sur les réseaux sociaux. Les participants postent leurs vidéos et les commentaires affluent. Certaines questions se posent : est-ce qu’il aurait pu en être autrement ? La police devait-elle intervenir de cette manière ?

"C’est questionnant oui." Vincent Seron est criminologue à l’Université de Liège, spécialisé sur les questions de la police. "C’est questionnant parce que je trouve qu’on est de plus en plus confronté à ce type d’opposition entre citoyens et police. Pour moi, ça marque vraiment la déliquescence de l’adhésion de la population au dispositif que l’on connaît depuis maintenant quelques mois."

Pour l’analyste, un certain flou régnait autour de l’évènement d’hier : était-il autorisé ou non ? "On dit qu’il ne pouvait pas avoir lieu. Des interventions politiques visent à faire en sorte que l’événement ne puisse se dérouler. Et puis, malgré tout, l’événement a lieu. Pour moi, il est autorisé de manière tacite : des stewards de la ville sont présents pour faire de la prévention, on affecte un dispositif policier et on laisse se dérouler les choses pendant plusieurs heures avec une ambiance au début bon enfant."

Pas clair ni pour les citoyens ni pour la police

En tout cas au début. La police est arrivée par grappe petit à petit pour finir en nombre sur la plaine du bois de la Cambre et intervenir dès qu’une bagarre éclate. Elle a agi selon un modus operandi : d’abord le rappel des règles, ensuite, une demande d’évacuer les lieux et enfin, l’intervention.