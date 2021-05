VIH: la Testing Week de l'ASBL exaequo aura lieu du 14 au 21 mai

D'après l'ASBL exaequo, le VIH continue toujours de toucher fortement les hommes gays et bisexuels, ces derniers représentant plus de la moitié des nouvelles contaminations en 2019. A l'occasion de la semaine européenne du dépistage, exaequo organise donc du 14 au 21 la Testing Week, une action permettant des dépistages gratuits contre le VIH, la syphilis et l'hépatite C.

Cette action sera donc spécifiquement destinée aux hommes gays et bisexuels mais une collaboration avec l'ASBL Genres Pluriels permettra aussi l'accueil des personnes transgenres et intersexes. Tous pourront donc se faire dépister anonymement avec un résultat immédiat.

Exaequo souhaite rappeler que "les traitements disponibles aujourd'hui permettent de mettre théoriquement fin au VIH à condition que chacun et chacune connaisse son statut, d'où l'importance de se faire dépister régulièrement". Les rendez-vous sont prenables par téléphone, email ou via le site web exaequo.be.