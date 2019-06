Vignette Crit'Air pour circuler en France: attention aux sites frauduleux

Si vous partez en vacances en France, vous n’êtes pas sans savoir que vous devez posséder une vignette appelée Crit’Air pour circuler dans et autour de certaines villes dites "de basses émissions" comme Paris, Grenoble, Lille ou encore Strasbourg.

Il s’agit d’un petit autocollant rond obligatoire à apposer sur votre voiture. Il en existe 6, de couleur et valeur différente, décernés en fonction des émissions de polluants atmosphériques locaux émis par votre véhicule.

Le problème est qu’il existe des sites frauduleux pour commander cette vignette, dont celui-ci : https://vignette-critair.com/critair-accueil. La vignette y coûte plus cher que sur le site officiel et l’on vous indique qu’il est possible de la recevoir rapidement par e-mail. Pourtant, cette vignette doit être commandée au moins 20 jours avant le départ sur le site du gouvernement.

Un seul site pour la commander

N’utilisez donc que le site du ministère de la Transition écologique : https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/

Le prix de la vignette revient à 3,11 €, pour les plaques immatriculées dans un autre pays que la France. Ajoutez à cela le montant de l’acheminement par voie postale : 4,21€ si vous faites partie de la zone Union Européenne + la Suisse ou 4,41€ si vous ne faites pas partie de la zone Union Européenne.

Après vérification des pièces fournies, le Certificat Qualité de l’Air sera expédié par voie postale dans les 20 jours suivants la demande. Soyez donc prévoyant car si vous n’avez pas cette vignette, vous risquez une amende allant de 68 à 135 euros.

On connaît le même genre de problème avec l’ESTA, l’autorisation électronique officielle pour mettre le pied sur le sol américain. Le site officiel du gouvernement américain est le suivant : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Son prix s’élève à 14 dollars.