Vietnam: des médecins retirent une partie d'une tumeur de 45 kilos

Des médecins d'un hôpital vietnamien ont retiré une partie d'une énorme tumeur qui avait largement immobilisé le patient, ont rapporté les médias d'Etat vendredi. La tumeur pesait plus de la moitié du poids de l'homme de 34 ans, soit 45 kilos pour un poids total de 83, et avait englouti sa cuisse, ses fesses et son dos.

Le patient souffre de neurofibromatose, une maladie qui encourage les tumeurs, non cancéreuses, à se développer sur le tissu nerveux, précise le médecin Nguyen Hong Ha de l'hôpital allemand d'Hanoi.

Il ne pouvait plus marcher. Les médecins ont retiré 23 kilos de la tumeur et s'attaqueront au reste dès que le trentenaire aura récupéré de sa première opération.