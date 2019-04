"Victim Fashion": une campagne Instagram sur les dangers du rail provoque la polémique

crédit photo: Prorail.nl - © Tous droits réservés

Victim Fashion: une campagne du rail néerlandais qui fait polémique - 07/04/2019 Une campagne destinée à encourager les jeunes à plus de prudence aux abords des voies ferrées et qui présente des répliques d'habits déchirés portés par des victimes suscitait samedi la controverse aux Pays-Bas, avec des réactions parlant de "surprise" ou d'"horreur". Cette "ligne de vêtements" nommée "Victim Fashion" a été présentée jeudi par ProRail, le gestionnaire des voies de chemin de fer, et montre notamment sur Instagram des répliques de vestes, chemises et t-shirts déchirés, certains amputés d'une manche.