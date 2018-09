Viangro: 9000 kilos de hamburgers saisis par l'AFSCA

Dix-sept palettes de viande ont été saisies chez Viangro, spécialiste dans la fabrication et la distribution de viande fraîche. Cette saisie fait suite à la visite d'un chargé de mission de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 10 septembre dernier, dans les locaux de l'entreprise à Anderlecht. Ce contrôleur a constaté que 1.800 kilos de bœuf, destinés à être haché, n'étaient pas conformes. En effet, la réglementation européenne pour la viande hachée non épicée oblige les entreprises à transformer le produit dans les 6 jours après sa sortie de l'abattoir. Pour ce lot, Viangro avait un jour de retard. L'agent a donc donné l'ordre de ne pas aller plus loin dans la transformation du lot. L'affaire aurait dû normalement s'arrêter là.

Mais de lendemain, un agent de l'AFSCA s'est rendu sur place pour un deuxième contrôle et, à son grand étonnement, a constaté que les 1800 kilos de viande ont tout de même été hachés. Pire cette viande hachée a été mélangée à 7200 kilos de viande de bœuf d'un autre lot dont la livraison était prévue ce lundi. Au total, les 9000 kilos comportaient donc une proportion de viande dont la date limite de transformation a été dépassée. Voyant cela, l'AFSCA a décidé de saisir la viande, comme l'explique Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'agence: "Cela équivaut à 18 palettes de viande hachée pour burger qui étaient destinées aux consommateurs. Heureusement que nous sommes arrivés dans l'entreprise. En voyant qu'ils étaient prêt à les commercialiser, nous n'y avons pas été par quatre chemins et nous avons tout saisi. Rien n'entrera dans la chaîne alimentaire."

Viangro parle d'une erreur humaine

Aujourd'hui, la direction de Viangro reconnait bien qu'il y a eu un problème avec cette viande hachée mais nuance: l'ordre de l'AFSCA d’arrêter la production n'est pas arrivé immédiatement, Viangro n'aurait donc pas été à l'encontre d'une instruction puisque celle-ci n'était pas encore formulée alors que l'entreprise avait déjà terminé la transformation de la viande en question. Quant au délais de dépassement, elle ajoute: "c'est un dépassement de quelques heures. La limite d'utilisation était au dimanche soir et cela a été utilisé le lundi matin". Pour le reste, l'entreprise évoque une erreur humaine due à la différence de délais pour la transformation de la viande hachée non épicée et la viande hachée épicée (qui peut être transformée plus tard). "Ce qui est spécifique pour la viande hachée non épicée, c'est que la durée limite d'utilisation de la viande est plus réduite. Cette viande était donc encore bonne pour l'utilisation des hachés épicés. Il y a donc bien eu une erreur humaine, mais sur le plan sanitaire il n'y avait aucun risque" ajoute Viangro. La société précise également que même sans l'intervention de l'AFSCA, cette viande n'aurait probablement jamais quitté l'usine, vu les contrôles internes par lesquels elle devait encore passer.

La viande pourrait être recyclée

L'AFSCA va tout de même mener des auditions pour comprendre ce qu'il s'est passé, voir s'il s'agit bien d'une erreur humaine. Mais l'agence prévient, pas question d'être clément dans cette affaire, il y a des règles précises et tous les acteurs de la chaine sont tenus de les respecter. Ainsi Jean-Sébastien Walhin ajoute: "la répression aura bel et bien lieu pour éviter toute envie de recommencer."

Quant aux palettes saisies, c'est sûre, elles ne se retrouveront pas dans l'assiette des consommateurs. Mais cela ne veut pas dire que les 9000 kilos de viande finiront nécessairement à la poubelle. Si le délai légal pour une consommation humaine a été dépassé d'un jour, la viande n'est pas pour autant impropre à la consommation pour tout le monde. Elle pourrait par exemple être utilisée dans des aliments pour animaux.