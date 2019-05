Viaduc Herrmann-Debroux : l’histoire d’un ouvrage contesté et illégal (vidéos)

Un viaduc… illégal

Le viaduc Herrmann-Debroux relie l’autoroute E411 (venant du Luxembourg et de Namur) à la capitale. Il traverse la commune d’Auderghem, avant de poursuivre sa route vers Delta et le campus de la Plaine. Mais si l’on regarde les plans initiaux, on se rend compte que la route du viaduc devait mener au centre de Bruxelles, à la gare de Luxembourg. Un véritable projet d’autoroute urbaine.